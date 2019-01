Meio milhão de portugueses consomem canábis regulamente

Os dados são do último inquérito nacional e mostram que um em cada dez portugueses já consumiu canábis pelo menos uma vez na vida. Elaborado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) e realizado em 2016/17, o estudo mostra também que quase meio milhão de portugueses consomem esta droga ao longo da vida.

Os números têm registado uma tendência para aumentar, sobretudo entre os portugueses que têm hoje entre 25 e 44 anos, refere o inquérito nacional de consumo de substâncias psicoativas na população em geral.

A legalização da canábis para uso recreativo vai estar em debate na quinta-feira no parlamento, na sequência da apresentação de projetos de lei do BE e do PAN, cuja grande diferença é o local onde defendem que o produto deve ser vendido: farmácias ou estabelecimentos licenciados. O Expresso noticiou no passado sábado a legalização não passará no Parlamento.

A canábis é a droga que os jovens começam a consumir mais cedo, com a média de idade a situar-se nos 17 anos, mas, ao contrário dos adultos entre os 25 a 44 anos, os mais jovens - entre os 15 e os 24 anos - têm mostrado uma diminuição do consumo. A canábis com fins recreativos é usada regularmente por cerca de meio milhão de portugueses, sendo que dois terços dos consumidores a usam quatro ou mais vezes por semana, segundo o mesmo inquérito.

Embora continue a ser mais consumida por homens, a canábis tem-se generalizado e tem registado um aumento de consumidoras femininas, além de um aumento do consumo em geral. De acordo com os resultados do estudo, não só há mais pessoas a consumir como há mais consumo diário ou quase diário. Nos últimos 12 meses de 2017, mais de três quintos dos consumidores tiveram consumos diários, ou quase.

Get Budding

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.