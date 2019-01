Marie Kondo apresenta truques de limpeza para vidas virtuais mais asseadas

Eliminar, eliminar, eliminar. Esta é a palavra-chave, de acordo com Marie Kondo, para uma existência virtual mais organizada e serena. A autora e youtuber nipónica de 34 anos, criadora do método de limpeza “KonMari”, é a protagonista da série “Marie Kondo: A Magia da Arrumação”, lançada este ano pela Netflix. Os truques da japonesa podem ser aplicados à arrumação do lar, mas também ao asseio da vida digital, desdobrada em várias divisões de uma casa, onde as redes sociais, as apps e a caixa de e-mail surgem invariavelmente desarrumadas.

Comece, desde logo, por passar a pente fino a correspondência eletrónica. Guarde apenas o mais relevante. Não tenha medo de apagar, cancele subscrições desnecessárias e crie subpastas de forma a organizar de forma mais eficiente a caixa de correio virtual, como recomenda Marie Kondo.

Denise Crew / Netflix

Passe agora para as redes sociais, como o Facebook, o Instagram ou o Twitter, companheiras inseparáveis no mundo moderno, mas que tomam, por vezes, grande parte do tempo de lazer dos internautas em fontes de stress e ansiedade. O scroll infinito pode levá-lo a autênticos atestados de amargura e a mensagens dispensáveis.

O pensamento de Kondo é simples: proceda a uma seleção virtual dos perfis que realmente lhe interessam. Sabe aquela pessoa que não lhe traz felicidade? Elimine-a da sua vida (digital). Contorne as discussões, o fenómeno das fake news e as mensagens de ódio. Encare estas plataformas como uma sala-de-estar, onde partilha momentos de felicidade apenas com quem vale a pena.