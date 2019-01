Marcelo “ligou” para 107 mil pessoas em menos de 48 horas. Saiba como receber uma chamada do Presidente

Se a semana passada foi marcada pelo telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa a Cristina Ferreira, esta tem sido pelo TeleMarcelo, o site que põe uma gravação dessa primeira chamada a tocar no telemóvel de qualquer português. O sucesso da ideia prova que as mais simples são muitas vezes as mais eficazes: basta ir a TeleMarcelo.pt, inserir um qualquer número de contacto (têm sido frequentes as partidas entre amigos) e clicar em “Ligar”. Depois disso, é só esperar que a magia aconteça.

“Este foi o tema principal do país nas últimas semanas e quisemos usá-lo de forma criativa, simples e direta”, explica Diogo Sousa, copywriter da Legendary People + Ideas. De um brainstorming interno da agência saiu uma ideia que não pretende desrespeitar o cargo político mais alto do país - “Marcelo Rebelo de Sousa é merecedor de todo o nosso respeito e admiração pela forma humana e afetuosa com que comunica com todos os portugueses” -, mas quer trazer ousadia para o espaço público. É assim que a agência, feita de uma equipa jovem, de “filhos da internet”, se define no mercado.

“Foi nossa pretensão dar às pessoas uma ferramenta para se divertirem e surpreenderem os amigos e familiares de forma original e com bom senso, e até agora temos sentido que o público tem correspondido de forma massiva.” Os números não mentem. Criado a 14 de janeiro, segunda-feira, ao final do dia, o TeleMarcelo explodiu no dia seguinte e até ao momento chegou às 107 mil chamadas. Algumas delas tiveram de ficar numa lista de espera que ainda não terminou, mesmo após os responsáveis terem aumentado o número de chamadas simultâneas. “Em média, temos 500 pessoas ativas no website” e, verdade seja dita, não há muito mais a fazer por lá do que pôr o Presidente dos afetos a distribuir beijinhos.

Manuel de Almeida / Lusa

Num tempo em que prevalece o sentimento de que os dados pessoais são afinal do mundo, a Legendary People + Ideas garante que não quer guardar nem utilizar os contactos de ninguém. “Não temos nenhuma base de dados. Tal como as chamadas são gratuitas, não estamos a guardar nada, nem nunca foi nosso objetivo obter informações”, assegura Diogo Sousa.

Para a agência, o melhor do burburinho que se gerou tem sido “o bom uso” que as pessoas têm dado à ideia. Por isso, “há pessoas que ligam para a agência a agradecer, há pessoas que comentam para dar os parabéns e até sugerem novas funcionalidades.” Por lá, as boas ideias parecem ser de sobra. No ano passado, no lançamento da marca Coruja, da Super Bock, a Legendary criou uma espécie de jogo no Instagram, em que convidou as pessoas a contar onde e como gostavam de beber cerveja, além de qual o aroma que preferiam. No final, com base nas respostas, o utilizador ficava a conhecer a sua cerveja Coruja preferida. Um ano antes, a agência já tinha criado uma corrente de toques na bola para apoiar a Seleção Portuguesa de Futebol na Taça das Confederações. O desafio feito aos adeptos consistia em gravar um vídeo de 80 segundos dando o maior número possível de toques. Cada um desses vídeos tinha de ser depois partilhado no site da Samsung, onde estava a ser feita a promoção do na altura novo Galaxy. Objetivos alcançados: foram dados mais de 31 mil toques na bola e o Samsung Galaxy ganhou enorme visibilidade.

2019 parece também ter começado da melhor forma para a Legendary People + Ideas. Para ser perfeito, falta apenas que o Presidente Marcelo telefone para a agência. Pode ser a agradecer a brincadeira, a mandar um beijinho ou a desejar boa sorte para o futuro. “Sempre que o telefone toca ficamos com essa expectativa”, admite Diogo Sousa. Infelizmente para todos, ainda não ligou. “Presidente, se nos estiver a ler: acabe com esta ansiedade. Um beijinho, da Legendary.”

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.