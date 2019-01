Esta quinta-feira há pizza grátis em Lisboa

Pizzaiolo é como se designa o chef que produz a pizza, a massa, encimada com os ingredientes que o chef quiser, que ganhou tanto sucesso pelo mundo que fez com que a UNESCO elevasse a profissão à categoria de Património Cultural Imaterial da Humanidade. O 17 de janeiro foi instituído como o Dia Mundial do Pizzaiolo e em Lisboa volta a celebrar-se com a dita.

À semelhança do que aconteceu em 2018, quando também o Porto aderiu, a capital disponibiliza um dos seus ex-líbris, a Praça da Figueira, para as comemorações, que serão iniciadas pelas 12 horas com o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George. A organização humanitária estará presente ao longo de todo o dia, apresentando a pizza solidária que passará a estar disponível em muitos restaurantes do país, e cujas receitas servirão para ajudar a construir uma unidade de cuidados continuados em Gondomar.

Entre o meio-dia e as 19h30, quem for à Praça da Figueira vai encontrar alguns chefs italianos, entre os quais António Mezzero, verdadeiro artista do ofício. Será também ele um dos distribuidores dos exemplares fatiados que sairão dos três fornos a lenha direta e gratuitamente para as mãos dos transeuntes. Para 'empurrar', haverá distribuição de águas da Cruz Vermelha.

A festa inclui ainda música italiana e espetáculos de acrobacia, tudo com a participação e aval da Seleção Portuguesa de Pizzaiolos, que desde 2016 leva na lapela o título de campeã mundial.

Há, por isso, bons motivos para incluir pizza no cardápio do dia 17 de janeiro. Neste e nos próximos anos.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.