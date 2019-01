Quer ter uma casa como a de “O Programa da Cristina”? Já é possível comprar o mobiliário do novo sucesso da SIC

A estreia aconteceu na segunda-feira, mas ainda são muitos os pormenores por revelar em “O Programa da Cristina”, que tem no estúdio que ocupa um dos segredos para o sucesso que já alcançou. Líder de audiências, o novo programa da SIC é filmado num espaço que em tudo se assemelha a uma casa e já é possível comprar o recheio da nova morada de Cristina Ferreira.

São mais de 500 os produtos apresentados no programa e estes são todos provenientes da mesma loja. “Da sala à cozinha, do serviço de mesa à iluminação, tudo foi pensado ao pormenor e escolhido por Cristina Ferreira na primeira loja Kinda Home que abriu ao público no final do ano, no Porto”, explica a empresa em comunicado, destacando algumas das peças disponíveis para venda em loja ou online.

No estúdio, que ocupa 500 metros quadrados, podem ser encontradas peças de mobiliário e decoração que a Kinda Home considera “ícones da marca”. Em causa estão a “Mesa de Apoio Villegas, a Poltrona Mawson, os Pratos Marcadores Terra-Chã, o Candeeiro de Mesa Sultan, a Cadeira Markham, a Mesa Speyer, ou o Castiçal Elsie”.

Para Francisco Camacho, diretor de marketing da Kinda Home, “esta parceria vem reforçar a posição da marca Kinda Home em Portugal.

