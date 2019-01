Marcelo e Cristina. Estes são os segredos de uma amizade antiga

Pode parecer inconcebível, tal a omnipresença do inquilino de Belém, mas já houve um tempo em que Marcelo Rebelo de Sousa não era Presidente da República. E os que arriscam navegar além das selfies e dos telefonemas e do estar-em-todo-o-lado-a-toda-a-hora arriscam-se também a descobrir que esse tempo não foi assim há tanto tempo. Aliás, basta recuar a março de 2015 para descobrir o antigo Marcelo. Ou uma versão teste do atual. E há uma surpresa no fim do caminho. Uma surpresa chamada Cristina Ferreira.

Por esses dias, quando Marcelo ainda não era o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Cristina Ferreira já era a Cristina – a estrela de televisão, o fenómeno da Internet e uma espécie de Rainha Midas. Tudo aquilo em que punha a mão, de ténis a cremes de beleza, transformava-se em ouro. Os especialistas comparavam-na, no início de 2015, a Oprah Winfrey, o que só não era absolutamente certeiro porque, descontando a escala, a estrela da televisão americana tinha uma revista, a “O, The Oprah Magazine”. Cristina, não. Ou melhor, tinha mas ainda ninguém sabia.

Foi mais ou menos nessa altura que o Expresso publicou uma reportagem com a mulher mais poderosa da televisão portuguesa. Título que não só mantém, mas ainda reforçou com a estreia, esta semana, do seu novo programa da manhã na SIC. Numa das sessões fotográficos, na cave de um prédio em Cascais, os trabalhos foram interrompidos pela chegada de uma misteriosa caixa castanha. Cristina Ferreira pediu aos jornalistas do Expresso que saíssem e durante alguns minutos ficou fechada com a sua equipa a contemplar os primeiros exemplares da sua revista, a “Cristina”. Na capa, a rirem à gargalhada e com auscultadores na mão, estava ela e o então rei do comentário político. O título? “Em Sintonia com Marcelo”.

Esta, recorde-se, era a fase em que Marcelo Rebelo de Sousa dizia quase todos os dias, nos jornais e nas televisões, que não sabia ainda se seria candidato nas presidenciais de janeiro de 2016. Cristina Ferreira estava mais segura nas conversas que teve com o Expresso. “Acho que ele podia ser um bom Presidente. Eu votava nele”, disse, então. “Precisamos de políticos sem medo, de políticos sinceros, que cometam erros, porque não há ninguém que não os cometa.”

Dias depois, Marcelo garantia ao Expresso que, apesar de trabalharem os dois há vários anos na mesma estação de televisão, raramente tinha parado para conversar com Cristina Ferreira. “Já a tinha encontrado. Temos aquela ideia de que os apresentadores de televisão podem ser um pouco superficiais, mas verifiquei que é o oposto. É uma pessoa com uma formação superior ao que esperava. A nível académico, mas também de vida. Não é uma miúda, longe disso e sabe muito bem o que quer”, contou.

Sem resistir à necessidade de comentar, Marcelo resumiu o segredo do sucesso de Cristina. “Ela tem uma ligação muito empática com os espectadores. Como mais ninguém tem neste momento. Há uma ligação com os mais modestos, com as classes C e D, pessoas que a encaram como modelo, como a que chegou lá. Depois, entra bem nas classes médias, que a veem como aquilo que podem ser. Entra bem nas mulheres de meia-idade, claro, mas também junto de muitas jovens. Passa no segmento masculino e está também muito bem entre os mais velhos. Isto não é muito fácil de se conseguir

Antes, já o não-candidato candidato tinha tentado explicar à reportagem do Expresso que era apenas uma vítima das circunstâncias (em poucos dias estivera na estreia de um programa de entrevistas em horário nobre e dias depois surgiria na capa da revista). “As pessoas vão pensar: lá está ele a aparecer para preparar a candidatura presidencial. Não é nada disso. Eu não controlei nada. Simplesmente pediram-me e é difícil dizer não. Já lá vão 15 anos na TVI. Só isso.”

Cristina, claro, não tinha papas na língua e comentava a entrevista de Marcelo que marcou o primeiro número da revista com o seu nome. “Mostrou as suas fragilidades, assumiu coisas que não tinha assumido até hoje. Mostrou ser um homem de família, que ficou triste com o divórcio, que está triste por não ter o filho com ele e por não poder acompanhar os netos todos os dias. E mostrou que se algum dia fizer essa escolha, a de ser candidato à Presidência da República, tem muito medo de perder o que tem agora. Porque, ganhando ou perdendo as eleições, sabe que nunca mais vai voltar a fazer televisão como faz hoje. Nem a ser professor da mesma forma. E essa escolha é tão difícil que vou apoiar qualquer decisão que ele tome”, garantiu Cristina nessa reportagem do Expresso.

Quando o primeiro número de “Cristina” chegou às bancas, sábado, 7 de março de 2015, uma das melhores partes da entrevista estava no fim. Era o momento em que Marcelo dizia à apresentadora que, dentro de uns anos, ela seria riquíssima e bonita e que ele teria na parede uma fotografia dos dois na capa. A única coisa que não ficou claro, na altura, foi a localização da tal parede: se seria em Belém ou noutro qualquer lugar. Nada que um telefonema em direto, uns anos depois, não tenha esclarecido.

