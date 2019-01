Estreia de “O Programa da Cristina” é líder de audiências: como se constrói um sucesso?

“Bem-vindos à minha casa, que é a partir de agora a vossa casa. Chegou o Programa que é da Cristina.” Foi com estas palavras que Cristina Ferreira se estreou em nome próprio na SIC, abrindo a porta para uma nova fase da programação generalista em Portugal, e passavam poucos minutos das 10 horas quando a apresentadora apareceu pela primeira vez a solo no day-time nacional.

Entrou com tudo e apresentou um conjunto alargado de novas rubricas e convidados, que ao longo de três horas mostraram como Cristina Ferreira está apostada em fazer diferente. Sem romper completamente com o género de talk-show que se pede para o horário matinal, já está a vencer.

A estreia de “O Programa da Cristina” derrotou o “Você na TV” da TVI, apresentado por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, e fê-lo com estrondo. O programa da nova apresentadora da SIC conquistou 542,5 mil pessoas, ao passo que a aposta da concorrência direta não foi além dos 353,6 mil espetadores (menos 189 mil do que alcançou Cristina Ferreira). Com um share de 35,8%, o talk-show de Carnaxide afastou-se do renovado programa de Queluz de Baixo (com 24,7% de share).

Os resultados provisórios da GFK sem gravações trazem bons números, que se explicam facilmente. Além de Cristina Ferreira ser a maior estrela da televisão portuguesa, o fator novidade conta muito e o programa é bastante diferente do que até agora se fez em Portugal. Se não, vejamos.

Entrar em casa

“O Programa da Cristina” tem como cenário uma casa e esse é um dos segredos do programa, que ganha fluidez através da passagem por várias divisões. A entrada por uma porta principal — ou por uma das traseiras, como aconteceu num momento de bloqueio próprio de uma estreia — dá um ar familiar ao programa, que depois segue para uma das sete divisões da moradia. A casa da Cristina, como é conhecida, conta com quarto, sala, cozinha, casa de banho, escritório, garagem e ainda um espaço exterior, prova de que este será um programa diversificado. É pelo menos essa a promessa da apresentadora da SIC, que espera apresentar ao longo da semana outras rubricas ainda desconhecidas.

“Foi tudo aquilo que tínhamos imaginado e mais um bocadinho”, considerou Cristina Ferreira no final do primeiro combate televisivo com o antigo parceiro — Manuel Luís Goucha faz agora par com Maria Cerqueira Gomes na TVI e contou com a ajuda das manhãs da Comercial nesta primeira batalha — e esperam-se novidades nos próximos dias. “Sou muito exigente comigo e sou muito exigente com o que passo aos outros”, disse no final do programa à SIC sobre o que apresentou no primeiro dia, antes de deixar a garantia de que pretende continuar por muitos anos com “O Programa da Cristina”. “Vou andar aqui durante muitos anos a fazer esta festa que é o programa da manhã.”

Pode parecer fácil criar um programa com um fórmula que à partida é conhecida — contar com momentos de humor, entrevistas a personalidades de relevo na sociedade, espaços de análise criminal, saúde, etc —, mas a verdade é que foram vários os meses de trabalho para se chegar a um produto como “O Programa da Cristina”. Quanto aos resultados — e a avaliar pelas reações nas redes sociais, pela cobertura da imprensa e pelos dados provisórios das audiências —, a estreia foi um sucesso, mas é importante não esquecer que esta é uma corrida de fundo.

Cristina parece vir preparada e a equipa planeou tudo ao pormenor para o dia de estreia. As três horas de emissão contaram com vários momentos-chave e o Expresso destaca aqui sete desses momentos que marcaram a emissão e que podem fazer de “O Programa da Cristina” um sucesso.

1. Espaço para o humor

Madalena Abecasis, Joana Marques e António Raminhos — apelidados de “Vida Airada” — vão ser presença assídua do programa. Neste primeiro episódio, foi na cozinha que tudo aconteceu. A entrada de humoristas num programa de day-time não é inédita (João Paulo Rodrigues fez dupla com Júlia Pinheiro em “Queridas Manhãs”, por exemplo), mas pode fazer a diferença no formato de Cristina. O humor está na moda e os comediantes são seguidos por milhares de pessoas de faixas etárias mais jovens, pelo que esta pode ser uma forma de chamar novos públicos para o programa da SIC.

2. Histórias de figuras públicas (para lá dos flashes)

As entrevistas a personalidades nacionais fazem parte destes formatos matinais — e os atores são dos mais populares entre o público —, mas ir além de uma conversa simples pode trazer melhores resultados. Custódia Gallego, uma das atrizes mais reconhecidas pelo público, foi a primeira entrevistada de “O Programa da Cristina” e aceitou falar com a apresentadora pela primeira vez sobre o falecimento do filho.

3. A importância da saúde

Os temas relacionados com a saúde fazem furor na televisão — são vários os exemplos internacionais de talk-shows que contam com momentos dedicados à medicina — e a estreia do programa contou com a participação de Almeida Nunes. Nesta primeira manhã, o clínico responsável pela rubrica 'Médico ao Domicílio' falou sobre higiene íntima. Tudo aconteceu na casa de banho.

4. Análise criminal (para lá da ordem do dia)

“O Programa da Cristina” conta também com uma equipa de Análise Criminal e nesta primeira emissão falou-se de um caso que marcou a atualidade há oito anos. “Está tão presente nas nossas memórias que nem parece que passou tanto tempo”, lê-se no Instagram oficial do programa. Em causa estava a morte de Carlos Castro em Nova Iorque, assassinado por Renato Seabra.

Cristina Ferreira recebe um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa em direto

5. O telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa

“Eu sabia que um telefone aqui ia ser um problema e que me iam fazer alguma coisa”, disse Cristina Ferreira quando tinha decorrido pouco mais de uma hora de emissão. E tinha razão. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ligou para a apresentadora durante o programa de estreia, identificou-se e Cristina respondeu com um “Está a gozar!?”. Não estava e explicou ao que vinha.

“Interrompi aqui uma reunião que tinha. Acabei uma e ia começar outra e espreitei para ver o seu primeiro programa. Como, ao longo da vida, várias vezes estive consigo quando arrancou com novas fases da sua vida (…), queria desejar-lhe felicidades”, disse Marcelo. Visivelmente emocionada, Cristina Ferreira respondeu à chamada em lágrimas. “Queria agradecer-lhe por ser meu Presidente, por ser Presidente de todos os portugueses, porque eu acho que a forma como tem feito a sua Presidência tem sido aquilo que nós todos portugueses merecíamos e queríamos. O afeto não é para todos.”

Já depois do final do programa, Cristina Ferreira havia de confessar que não esperava a entrada de Marcelo Rebelo de Sousa em direto. “Tu não pensas que um Presidente da República esteja a ver o teu programa”, disse em declarações à SIC, antes de expressar a forma como interpreta o gesto do Presidente. “Ele tem orgulho naquilo que eu fiz hoje!” Ao primeiro episódio, Marcelo já tinha dito: “Gosto muito de ver o seu programa.”

Os momentos que marcaram a estreia de “O Programa da Cristina”

6. A entrevista ao presidente de 6 milhões

“Segunda. Uma vida para contar. E, talvez, um treinador para anunciar.” Foi com estas palavras que Cristina Ferreira aguçou o apetite do público para a entrevista a Luís Filipe Vieira, mas o anúncio acabaria por não se confirmar. No entanto, são vários os nomes de que agora se fala para ocupar o banco de Rui Vitória e um deles é Mourinho. “Quem é que não gostava de ter o Mourinho? Se ele disser amanhã que sim, vem logo”, disse Vieira a Cristina. “O dinheiro não é problema para o Benfica neste momento”, garantiu.

A conversa com o homem-forte do Benfica pode parecer uma escolha pouco óbvia para a estreia de um programa como este, mas a verdade é que neste momento não há jornal desportivo que não destaque as declarações de Vieira nas suas versões online. Foi mais uma grande jogada, numa altura em que já se esperava que os diários generalistas pegassem na estreia de Cristina na sua cobertura diária. E pegaram.

7. O momento Oprah

A inspiração para criar um programa como este vem de todo o lado, mas o final não podia aproximar-se mais do que é prática em criações norte-americanas. Antes de se despedir, pelas 13 horas, “O Programa da Cristina” ofereceu uma viagem a cada um dos elementos do público. Será para continuar?

Cristina faz o balanço: “Tu não pensas que um Presidente da República esteja a ver o teu programa”

