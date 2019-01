Depois dos parquímetros, os livros. EMEL lança coleção com assinatura das autoras de “Uma Aventura”

Quando pensamos na EMEL a primeira ideia que vem à cabeça são as multas aos carros mal estacionados em Lisboa e não em literatura infantil. Mas esta semana, a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, decidiu baralhar os clichés e lançou a segunda série de quatro livros da coleção “Pela Cidade Fora”.

São quatro livros escritos e ilustrados para crianças entre os 8 e os 15 anos pelas duas das autoras que mais livros vendem em Portugal desde os anos 80, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. E prometem cativar aqueles que ainda não têm idade para tirar a carta de condução.

De acordo com a EMEL, esta coleção tem por objetivo “contribuir para uma cidade mais sustentável promovendo a mudança de mentalidades e comportamentos das gerações mais novas”. Ou por outras palavras, ensinar aos mais novos que só terão a ganhar se um dia evitarem repetir os erros dos mais velhos: na estrada e fora dela. Exemplo? Viajarem mais em transportes públicos ou a pé pela cidade em vez de entupirem o trânsito em Lisboa ao volante de um qualquer carro a gasóleo.





​O livro “Professor de Cinco Estrelas” destina-se a alunos do 3º ano e tem ilustrações de Teresa Cortez. Já “Segredos de Lisboa” é para crianças que frequentam o 5º ano e conta com ilustrações de Marta Madureira. “Lx Hostel” é pensado para alunos do 7º ano (João Fazenda é o ilustrador) e “Diário de Samuel Z”, vocacionado para alunos um pouco mais velhos, do 10º ano, conta com ilustrações de Pedro Burgos.

Fica aqui uma amostra deste último livro: "A tarde estava linda, percorreram todos os recantos do castelo, Karen sempre fresca e cheia de energia como uma verdadeira walker. Menos habituado a longas passeatas, Rui Insistiu para que regressassem ao hostel de autocarro ou de elétrico. Ela concordou, tomaram um elétrico e adorou a viagem."

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.