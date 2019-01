Vem aí um novo curso de Luxury Brand Management e as inscrições já estão abertas

Focado nas estratégias da gestão do luxo e nas ferramentas para posicionar determinado produto ou serviço num patamar de excelência, o curso executivo Luxury Brand Management do ISEG chega agora à sua oitava edição. Ao longo de quatro dias, entre 21 e 25 de março, o luxo vai tomar a Lisbon School of Economics & Management.

Com coordenação de Helena Amaral Neto, consultora na gestão do luxo, professora do ISEG e cronista da Vida Extra, a formação intensiva tem como temas centrais “a essência do luxo, o consumidor de luxo, a estratégia e o marketing das marcas de luxo e o mercado de luxo em Portugal”, destaca a instituição em comunicado.

Cam Bowers

Com uma abordagem prática, na qual se inclui o Consulting Day — no qual os participantes podem apresentar a sua empresa ou marca e usufruir de consultoria personalizada —, o curso conta com oradores internacionais do mercado de luxo e responsáveis pelas melhores marcas nacionais. Uma vez que a experiência está cada vez mais ligada ao luxo há também um Bentley Luxury Day (com uma abordagem experiencial e organizado com a marca automóvel Bentley).

Os quatro dias de formação têm o custo de 2500 euros e a inscrição — que pode ser feita aqui — inclui, de acordo com o ISEG, “Luxury Welcome Kit, coffee breaks, almoços e jantar de encerramento com entrega de diplomas”.