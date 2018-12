Festa de fim de ano no Terreiro do Paço vai ter três dias - com música para várias gerações e menos plástico

Não é a primeira vez que acontece e como esta é uma época de tradições, a Praça do Comércio volta a ser palco da celebração da passagem de ano em Lisboa, estendendo a oferta de concertos grátis por três noites.

A primeira é já no sábado, dia 29 de dezembro, e é abrilhantada pelo produtor e fundador dos Buraka Som Sistema com um concerto que mistura música eletrónica com outros ritmos. A Branko juntam-se alguns convidados, como Carlão, Sara Tavares, Dino D'Santiago e Cachupa Psicadélica. Depois do espetáculo, há DJ set de PEDRO.

No domingo, dia 30, é a vez da Orquestra Metropolitana de Lisboa subir ao palco, para interpretar obras clássicas de compositores como Beethoven, Puccini e Verdi, num concerto especial dirigido pelo maestro Pedro Amaral e com a participação do tenor Carlos Guilherme e da soprano Elisabete Matos.

A Em que 2018 se despede definitivamente será apresentada pelos animadores de rádio Joana Azevedo e Diogo Beja, começando a partir das 22h ao som de música tradicional portuguesa, com Daniel Pereira Cristo, que convidou os músicos Tatanka, João Só e Ana Bacalhau.



Depois da meia-noite – assinalada pelo indispensável fogo de artifício, de 12 minutos, sobre o rio Tejo – a festa continua ao som de “Lisboa”, de Richie Campbell, o disco português com mais músicas galardoadas no ano que agora finda. De frente para a cidade que homenageia, Richie Campbell leva ao palco Dengaz, Mishlawi, Plutonio e DJ Dadda, além de convidados surpresa.

Por iniciativa da EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, e em parceria com a Cerveja Sagres, o público será incentivado a adotar comportamentos mais sustentáveis, através da disponibilização de copos reutilizáveis nos pontos de venda oficiais do patrocinador principal do evento. Na compra da primeira bebida, o copo terá uma caução de 1€, valor devolvido no momento da entrega em qualquer bar e ponto de recolha com decoração Sagres.

José Frade - Egeac

