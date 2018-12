Natal Queque. As dicas de Paula Bobone para a noite da Consoada

Em plena época natalícia, o que se deve ter em conta em noite de consoada? Para Paula Bobone, a gastronomia e decoração na mesa são elementos chave. “Escolher a gastronomia tradicional da família é o primeiro ponto. Ter uma mesa posta com objetos decorativos apropriados, com pratos comprados especialmente ou não, porque pode ter em casa uma loiça normal, mas a mesa bem-posta”. Sobre a etiqueta à mesa prefere não falar. “Estejam bem à mesa todo o ano”, remata.

Para a socialite, a decoração da sala também é importante. Aqui, as velas e uma lareira acesa é “sempre bonito”. Mas o que não pode mesmo faltar são os símbolos de Natal, dos quais salienta o presépio como “um símbolo que é muito estético e é muito representativo do Natal, por excelência”. Claro que também há espaço para o pai Natal e o pinheiro, apesar de estes terem entrado “na nossa tradição mais tarde”.

“Quando se compra um presente para uma pessoa tem de se captar primeiro os seus gostos”

Sobre os presentes ideais, Paula Bobone ajudou-nos a fazer a lista certa para enviar ao Pai Natal. Para as crianças, a autora diz que se devem oferecer “os brinquedos de sonho deles” e “os que estiverem na moda”, reforçando, no entanto, a importância de receberem livros. “Desde pequeninos devem sempre ser dados livros, até há uns livros em pano para não ser agressivo o cartão”.

Já para uma senhora, o presente “depende do seu extrato sociocultural”. A própria admite que não gosta muito de os receber, mas crê que “para certas senhoras uma grande joia seja maravilhoso”. No geral recomenda “coisas úteis e práticas, porque hoje em dia os produtos low cost satisfazem a estética e a grandes necessidades do dia a dia e, como ninguém está a nadar em dinheiro, os presentinhos são um gesto simpático”. Não se esqueça é que os presentes devem ser “bem embrulhados com o laçarote” e ser sempre acompanhados por um “cartãozinho”.