Como escolher vinho no hipermercado em oito passos

É uma situação habitual: no hipermercado, perante um mar de vinhos engarrafados e expostos numa infinidade de prateleiras, o consumidor pouco conhecedor sente-se perdido e acaba por basear a escolha na atratividade da garrafa, numa medalha no rótulo ou no maior desconto. Já em casa, chega à conclusão de que escolheu mal e decide não voltar a comprar aquele vinho. Se é certo que o método de tentativa e erro é válido, a grande questão é que quando falamos de vinho pode ser necessário tentar e errar dezenas de vezes até acertar. Mas, antes de desistir e optar pela secção da cerveja, leia algumas dicas de especialistas que o ajudarão a decidir de forma mais simples.

Defina um objetivo

A escolha de qualquer vinho deve, antes de mais, ter um propósito, explica a enóloga e consultora Joana Maçanita. Por exemplo, um jantar romântico ou um jantar com amigos. Mas a “premissa principal tem de ser encontrar um vinho do qual se goste”. Imaginemos que quer um branco fresco e frutado. Quando chegar ao supermercado ou ao hipermercado, deverá procurar lembrar-se de “regiões do País que sejam mais frescas, por estarem mais perto do mar, como Lisboa, ou por se situarem mais a Norte, que tem vinhos verdes”, explica esta especialista, autora do livro “Branco ou Tinto?”. Quando pensa no Alentejo, que é uma zona muito quente do interior do País, tem de imediato noção de que aí os brancos são “mais moles, com fruta mais madura, mais pesados, mais redondos”. Com este exercício simples, acabou de escolher a prateleira à qual deverá dirigir-se.

Esteja atento ao ano

Muitas vezes, há grandes promoções que se devem ao facto de o ano não ser o melhor para determinado vinho. Se, ainda segundo o exemplo anterior, quiser um branco fresco, “terá de ter em atenção que ele não deve ter mais de dois anos e que quanto mais recente melhor”. Quanto aos tintos jovens, de consumo diário, exclua os que têm mais de cinco anos. “Claro que se estivermos a falar de ´reservas´, brancos ou tintos, isto não se aplica”, explica ainda Joana Maçanita.

Espreite o contrarrótulo

Já com a garrafa na mão, a primeira coisa que deverá fazer é ver no contrarrótulo se está escrito que o vinho é “produzido e engarrafado por” ou apenas “engarrafado por”. Escolha sempre o primeiro. Estará, desta forma, a excluir os produtores de massa e a comprar um vinho com a assinatura do produtor. Quanto aos vinhos regionais e DOC, têm uma certificação que não é garantia de que está a comprar “um grande vinho ou um mau vinho”, apenas um vinho sem defeito, explica a enóloga. “Eu não compraria um vinho baseada no facto de ser um DOC, mas a verdade é que me dá alguma segurança de que foi controlado”.

Saia do óbvio

Poderá ser uma boa forma de se surpreender. Embora o vinho do Alentejo seja o mais consumido em Portugal e a região do Douro aquela que tem o maior reconhecimento internacional, “todas as regiões nacionais conseguem hoje ter vinhos interessantes, muitos deles de boa relação qualidade preço”, garante Maria João de Almeida, especialista em vinhos e autora, entre outras obras, do “Guia do Enoturismo”, premiado pelos Gourmand World Cookbook Awards. São disso exemplo as “regiões do Tejo, Lisboa e Península de Setúbal. O Dão ressurgiu também nos últimos anos e está a oferecer vinhos muito interessantes, a preços muito razoáveis, assim como a Bairrada. A Beira Interior começa também a surpreender”, refere. João Paulo Martins, colunista do Expresso que lançou recentemente o seu último livro, “Espumantes & Champanhes”, partilha da mesma opinião: “Não é possível excluir vinhos por região. Temos vinhos com qualidade em todas elas”.

Explore as marcas próprias

Deixe o preconceito de lado. “Nas marcas brancas é possível encontrar vinhos de qualidade, até porque, frequentemente, correspondem a outras marcas do produtor”, explica João Paulo Martins. “Muitas vezes, o produtor tem numas cubas 50 ou 100 mil litros dos quais faz 20 mil litros da sua marca. Como não consegue vender o resto ao mesmo preço, vende-o através de uma marca branca de um hipermercado, para escoar produto”. Por se tratar de marca branca, o vinho é “mais barato, mas é exatamente igual” ao da marca do mesmo produtor. “Não quer dizer que o seja forçosamente, mas pode ser”, esclarece. Além disso, e mesmo que não acerte logo à primeira tentativa num vinho que lhe agrade, “as marcas brancas das grandes superfícies são mais ou menos em conta, pelo que não terá de fazer um grande investimento”.

Fuja das armadilhas

Descontos, preços demasiado baratos, atratividade das garrafas, prémios - tudo isto poderá ser um ótimo indicador de qualidade ou de que está a fazer um bom negócio, mas poderá também induzi-lo em erro. Desconfie dos descontos de 70%. Em muitos destes casos, “o consumidor é enganado”, diz João Paulo Martins. “Fica convencido de que está a comprar uma coisa extraordinária a um preço inacreditável, mas muitas vezes o preço original do produto era mesmo de três ou quatro euros e o vinho foi posto, intencionalmente, à venda por 11 ou 12 euros durante algum tempo” para depois poder baixar de novo e dar lugar ao suposto desconto. No entanto, “o verdadeiro preço daquele vinho é o que o consumidor está a pagar”. Nas marcas “que jogam com grandes quantidades é uma selva”, assegura. As feiras de vinho das grandes superfícies devem ser aproveitadas para experimentar novidades a preços mais acessíveis, “mas não caia no engodo das promoções milagrosas”, diz, por seu lado, Maria João de Almeida. “Os valores normais de uma promoção situam-se entre os 20% e os 30%. Por isso, se comprar um vinho com 70% de desconto, por exemplo, é certo que está a ser enganado”.

Para lá dos descontos, há ainda a questão do preço baixo. Não deve excluir um vinho apenas porque é barato. “O nosso país é, aliás, capaz de ser o único país do mundo em que existe vinho bom e barato”, assegura Joana Maçanita. No entanto, adverte a especialista, “há más práticas em todas as áreas de produção e o vinho não é exceção”. Se tivermos em conta o número de intermediários desde o cultivo da vinha até à colocação da garrafa na prateleira do supermercado ou hipermercado, o mais provável é que ninguém ganhe se o vinho for demasiado barato. E este “ninguém” inclui o consumidor.

Nem tudo o que reluz é ouro

Tenha em conta que uma garrafa mais bonita pode não conter o melhor vinho. “Isso vem da capacidade do produtor de gastar dinheiro em embalagens, rótulos e garrafas”, afirma João Paulo Martins. Quanto aos prémios, valem o que valem. “Por si só, não quer dizer que estamos perante um vinho do outro mundo. Já fiz parte do júri de vários concursos e, muitas vezes, o vinho ganha um prémio porque os que estavam ao lado eram muito mais fracos”. Segundo Joana Maçanita, alguns dos concursos mais credíveis são o International Wine Challenge (ou IWC), o Concurso Mundial de Bruxelas e o Concurso Nacional de Vinhos (promovido pela Viniportugal). Também as publicações Wine Enthusiast e Wine Advocate, de Robert Parker são grandes referências. “Mas eu nunca aconselharia comprar um vinho apenas por ter uma medalha”, ressalva.

Experimente o mais possível

Quando encontrar um vinho de que gosta, repita. No final de contas, o melhor vinho é o que mais lhe agradar.

