Alba, a única orangotango albina do mundo, voltou à natureza. Estas são as imagens do regresso Alba foi o nome escolhido para a única orangotango albina do mundo que esta semana regressou ao habitat natural, a uma das maiores das poucas reservas de primatas do mundo, na ilha de Bornéu. É o único exemplar descoberto nos últimos 25 anos e foi resgatado de uma jaula na Indonésia no ano passado