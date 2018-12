Nesta aldeia portuguesa, o Pai Natal não entra

A aldeia de Cabeça, no concelho de Seia, vai transformar-se em "Aldeia Natal" pelo sexto ano consecutivo e oferecer aos visitantes uma festa genuína onde "não há lugar para o Pai Natal", foi esta quarta-feira anunciado. Entre o dia 15 e 6 de janeiro de 2019, a localidade oferece aos visitantes "uma festa genuína e sustentável, inspirada nos valores e simplicidade do Natal na montanha", segundo a organização.

A Câmara Municipal de Seia refere, em nota hoje enviada à agência Lusa, que, "depois da experiência francamente positiva dos anos anteriores, que levou milhares de pessoas à aldeia, os habitantes da Cabeça estão empenhados nos preparativos para acolher a sexta edição" do evento natalício, "trabalhando diária e voluntariamente na conceção dos enfeites que vão decorar a aldeia nesta época natalícia".

"Giestas, videiras, pinheiros (resultante de limpezas e desbastes florestais no Parque Natural da Serra da Estrela) e lã das ovelhas bordaleiras da Serra da Estrela são os materiais usados para as estrelas, candelabros, grinaldas naturais e corações que cobrem as fachadas do casario típico em xisto", acrescenta.

A fonte refere que a "Aldeia Natal" apresenta "um cenário único no país, que convida os visitantes a percorrer as pitorescas ruas" que ostentam "uma decoração simples e ecológica, mas muito criativa". "Neste conceito, onde não há lugar para o Pai Natal, encontramos uma aldeia autêntica em que os habitantes abrem as portas das suas casas, transformando a aldeia e as suas ruas numa verdadeira Aldeia de Natal", sublinha.

Segundo a nota, a visita à aldeia é complementada com tasquinhas de produtos regionais, artesanato, animação de rua e experiências inspiradas na história, saberes e sabores da Serra da Estrela. Tradições como a missa do galo e a fogueira de Natal e oficinas de cozinha no forno comunitário são algumas das atividades habituais a realizar. Um concerto de Natal com o grupo Figo Maduro e outro com "Balancé da Cabeça" fazem também parte do programa do evento, que tem como princípio orientador o respeito pelas tradições e pela natureza.

A iniciativa contempla ainda um desfile de moda inspirado no burel (um tecido produzido de forma artesanal na Serra da Estrela), ações de sensibilização para a preservação da floresta e a recuperação de animais selvagens, passeios fotográficos para a descoberta da aldeia e percursos pedestres interpretativos, entre outros. Será ainda organizado o 2.º Trail da Aldeia Natal, no dia 16, que inclui um percurso de 14 quilómetros que dá a conhecer os socalcos da aldeia de Cabeça e de Casal do Rei.

O projeto "Cabeça, Aldeia Natal" resulta de uma parceria entre o Conselho Diretivo dos Baldios da Cabeça, a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM) e o município de Seia.

A iniciativa integra o Plano de Animação da EEC PROVERE iNature, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Centro 2020 - Programa Operacional Regional do Centro.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.