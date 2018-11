Estas são as tendências de alimentação para 2019

Restaurantes que soam a estrangeiro, do trendy ao gourmet, já deixaram de soar a novo, o que não significa que tenhamos conseguido levar a comida que nos surpreende quando vamos fora para dentro das nossas próprias - e singelas - cozinhas. A lista de alimentação que todos os anos é produzida pela Food & Drink Resources vai além do que diz ser: não só identifica tendências, como acaba por criá-las.

O Vida Extra espreitou a de 2019 e conta-lhe o que lá está.

Cocktails generosos: há algo que é preciso ter em mente quando se fala de tendência de alimentação - é que o exterior também conta. Cocktails dão excelentes fotografias no Instagram, e isso é cada vez menos um fator menor. O relatório da Food & Drink diz-nos que os cocktails bem guarnecidos são cada vez mais procurados, pelo que levam dentro e pelo que se vê de fora.

Comida fermentada: atinge níveis cada vez mais altos de procura pelas potencialidades que revela no funcionamento do organismo. E assim deverá continuar a ser em 2019, ano em que deverão começar a surgir algumas novidades no mercado, como produtos fermentados que resistam mais no tempo, como a granola ou a aveia do pequeno-almoço, por oposição aos fermentos da manhã de curta duração, como os iogurtes.

Verdes e selvagens: desde o início dos tempos que as crianças fogem das verduras como rato de gato, mas os tempos mudam e os gostos mais ainda. Brócolos, courgettes, beringelas ou alho-francês são já parte do menu quotidiano. Em breve, juntar-se-ão outras, mais exóticas, menos conhecidas, como a chicória, uma super verdura nascida na região mediterrânica da Europa e pronta a conquistar outros territórios.

Pratos de inspiração israelita: o estudo é norte-americano e é preciso ter isso em conta quando se olha para uma lista como esta, ainda que também a comida esteja num crescente processo de globalização. A relação de proximidade entre EUA e Israel explica outra parte desta tendência.

Nootrópicos: não são os “comprimidos inteligentes” de que se fala em Silicon Valley, e cuja designação de 'droga' não os isenta de polémica, mas a ideia é que façam o mesmo: melhoram a capacidade de memorização. Especialmente importantes para quem estuda ou tem trabalhos onde o estímulo é constante, alimentos como azeite virgem extra, ovos ou outros que potenciem o funcionamento do cérebro vão manter lugar de destaque nas listas de compras.

Café e derivados: um texto não chegaria para a quantidade de estudos que tem surgido a apelar aos benefícios do café. De manhã, à noite ou à tardinha, o café é pretexto para uma pausa no trabalho, para três dedos de conversa e um boost de energia. Em alguns estados norte-americanos, esse impulso tem outras formas e as bebidas e infusões com canabinol (CBD), óleo extraído das sementes de cânhamo (Cannabis sativa L.), popularizam-se ao ritmo do debate, que se mantém: benéfico ou prejudicial? Indesmentível é que a substância não tem efeitos alucinogénios por si só, por isso é absolutamente legal.

Comida georgiana: Lisboa já tem um (o “Treestory” abriu este ano), mas não é só por aqui que se começa a descobrir a comida da Geórgia. Nos EUA, começou por se espalhar uma espécie de pizza georgiana, chamada khachapuri, à qual se juntam agora outros pratos, da street food à cozinha tradicional. Fique atento, que este é um caminho sem volta.

