A insustentável leveza de ser... europeu

Em assuntos de vital importância social para a Europa, enquanto comunidade, esta divide-se. Quando se convidam as maiorias a pronunciar-se sobre temas como a religião, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a legalização do aborto ou a aceitação de muçulmanos ou judeus nas sociedades, as suas fraturas civilizacionais ficam igualmente expostas. O ‘chauvinismo cultural’ é nesse mar uma gota de água. Ou não.

De acordo com um estudo publicado recentemente pelo Pew Research Center, conduzido entre 2015 e 2017, em 34 países europeus, é no Leste europeu e no Cáucaso que mais se manifesta um complexo de superioridade cultural em relação aos outros países. Curiosamente, é num país do sul da Europa que esta estatística atinge valores mais elevados no contexto europeu: a Grécia, onde 89 por cento dos inquiridos não têm dúvidas em achar que a cultura nacional se superioriza a todas as outras.

Manuel Carlos Silva, durante longos anos professor catedrático de Sociologia no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, considera que neste estudo falta uma perspetiva histórica e política. “Enferma de um certo positivismo ainda na moda”. Mesmo que da frieza estatística se extraiam espelhos do que é atualmente a Europa, comunitária ou não. No caso específico da Grécia, é talvez uma questão de paternidade histórica. Da própria História, para começar, da Filosofia, da Geografia, da Literatura, do Teatro, da Arquitetura, da generalidade das artes. Pátria de Sócrates, de Platão, de Aristóteles ou de Pitágoras, para nomear apenas alguns excelsos helénicos, sem esquecer que a Grécia, noblesse oblige, foi a pátria da democracia.

O QUE CADA UM PENSA DA SUA CULTURA

Em % de pessoas que concordam/concordam completamente com a frase “O nosso povo não é perfeito, mas a nossa cultura é superior à dos outros”

Por razões distintas, na Europa, nos limites ou mesmo para lá do seu sentido meramente geográfico, só se encontram números próximos dos gregos no Cáucaso, extremo da Europa Oriental. Na Geórgia, onde 85 por cento das pessoas consideraram ser a sua cultura superior às demais. E na Arménia, o primeiro Estado cristão do mundo, cujo número fica muito próximo, tal como as suas fronteiras: 84 por cento. Até praticamente ao fim da II Guerra Mundial não existia no léxico do mundo a palavra genocídio, pois esta foi uma criação de Raphael Lemkin, jurista polaco de origem judia, para definir o Holocausto nazi, que foi o maior genocídio perpetrado no século XX, mas não o primeiro. Este decorreu na Arménia, que foi a menor das repúblicas da antiga União Soviética, durante a I Guerra Mundial e nos anos seguintes (entre 1915 e 1923). Terminou com o extermínio de praticamente 1,5 milhões de arménios pelo Império Otomano, no qual Lemkin revelou ter encontrado negra “inspiração” para a palavra que, em 1944, seria internacionalmente adotada, embora ainda sem cunho jurídico, o que só aconteceu em 1948. O genocídio arménio (Medz Yeghern) é ainda hoje negado pela Turquia.

No caso da Geórgia, outra das antigas repúblicas da União Soviética, esta tem no seu território duas regiões independentes (a Ossétia do Sul e a Abecásia) e possui uma cultura algo peculiar, sendo o único Estado do mundo a ter a língua georgiana (‘kartuli’, a principal entre as cartevélicas) como idioma oficial. O georgiano nativo não se enquadra em nenhuma das etnias predominantes europeia ou asiática. A Geórgia tem uma história ancestral (pelo menos vinte milénios a.C., e uma tradição vinícola quase equivalente. Há uma lenda da Geórgia que diz que os georgianos, ao abrigo das montanhas do Cáucaso, estavam tão ocupados entre o vinho e a festa que perderam a reunião com Deus quando este distribuía os territórios pelos povos. Antes, claro, da anexação pela grande mãe Rússia, da qual só conquistou formalmente a independência em 1991.

O que é isso de chauvinismo cultural? “Na esteira do chamado racismo cultural e neonacionalista, é aquilo que é amiúde designado como ‘chauvinismo cultural’. Ou seja, a velha conceção nacionalista de superioridade cultural, que, no fundo, constitui uma ideologia racista sem apelar ao velho e desacreditado conceito de raça”, afirma Carlos Silva. “Talvez uma análise histórica dos processos socioeconómicos e políticos nos permita compreender porque é que nos países de Leste, saídos de formações sociais agrárias, pouco industrializadas e urbanizadas para uma economia centralizada e dita socialista com expansão industrial, mas sem ter passado por uma democracia representativa com existência plural de partidos políticos e sem tradições liberais, seja útil e necessária para explicar as diferenças entre os países de Leste e os ocidentais”, acrescenta.

Na Rússia, 69 por cento dos cidadãos inquiridos para este estudo consideram ser a sua cultura superior às restantes, juntamente com a Bulgária, que regista a mesma percentagem, seguidos de perto por países dos Balcãs, como a Bósnia (68%) e a Sérvia (65%). Mais abaixo (ou acima) a Noruega, com 58 por cento. Com taxas de “orgulho” acima dos 50 por cento ficam ainda a Polónia e a República Checa, ambas com 55 por cento, sendo que na Moldávia e na Suíça — longe de neutral, no caso — fica a fronteira dos 50 por cento e, muito perto, a Finlândia, com 49 por cento.

Em matéria de ‘chauvinismo cultural’, em si uma forma de pleonasmo, Portugal vem logo a seguir na tabela. 47 por cento da população portuguesa inquirida considera que a nossa cultura se sobrepõe às outras. Neste número somos acompanhados pela Itália e pela Áustria, seguidos muito de perto pelo Reino Unido, Hungria (46%) e Alemanha (45%), por sua vez seguidos pela Croácia, Eslovénia e Dinamarca, que se situam em 44 por cento. Acima dos 40 por cento, a lista termina com a Bielorrússia e a Irlanda, ambas com 42 por cento. Em França, pátria do “chauvinismo”, este número é de 36 por cento, seguido dos Países Baixos, com 31 por cento e da Suécia, com 26 por cento. Os valores mais baixos nos países europeus inquiridos são os da Bélgica, com 23 por cento. E em Espanha, que tem o valor mais baixo na escala de valores mais altos: 20 por cento.