O humorista Stephen Fry tem novo livro e pode começar a lê-lo no Vida Extra

Já mencionei Prometeu, filho de Jápeto e Clímene. Este jovem titã cla‑ rividente possuía todos os atributos que encantam. Era forte, belo quase ao ponto de ser perturbador, fiel, leal, discreto, modesto, bem‑humorado, atencioso, de boas maneiras; no seu todo, uma companhia envolvente e cativante. Todos gostavam dele, mas Zeus mais do que os outros. Quando a apertada agenda de Zeus lho permitia, iam deambular juntos pelo campo, falando de tudo e de nada – da sorte, da amizade e da família, da guerra e do destino e de muitas outras coisas tolas e incon‑ sequentes, como os amigos costumam fazer.

Nos dias antecedentes à inauguração do dodecatheon, Prometeu, que gostava tanto de Zeus como Zeus gostava dele, começou a aperceber‑se de uma mudança no amigo. O deus parecia mal‑humorado e irascível, com menos disposição para os passeios, menos tolo e brincalhão e mais propenso a amuos e a manifestações de petulância indignas do deus majestoso, bem‑humorado e contido que Prometeu conhecia e amava. Atribuiu este facto aos nervos e manteve‑se afastado.

Uma manhã, mais ou menos uma semana após a grande cerimónia, Prometeu, que começara a dormir no meio das altas ervas algures nos fragrantes prados da Trácia, sentiu que o acordavam puxando‑lhe per‑ sistentemente os dedos dos pés. Abriu os olhos e viu o rei dos deuses alegre e rejuvenescido, saltando à sua frente como uma criança impa‑ ciente na manhã do seu aniversário. O estado de ânimo sombrio tinha desaparecido como a neblina no cimo de uma montanha e a sua habitual jovialidade regressara como que multiplicada por dez.

– Levanta‑te, Prometeu. Levanta‑te e vamos a isto!

– Hem?!

– Hoje vamos fazer algo de notável, uma coisa de que o mundo falará durante uma eternidade. Será falado ao longo dos séculos, será…

– Caçar ursos, é isso que vamos fazer?

– Ursos? Eu tive a mais extraordinária das ideias. Anda lá.

– Mas aonde vamos?

Zeus não respondeu, mas, colocando um braço sobre os ombros de Prometeu, obrigou‑o a percorrer os campos no meio de um silêncio interrompido apenas por ocasionais risos de excitação. Se Prometeu não conhecesse tão bem o amigo, poderia pensar que ele estava ébrio com o néctar.

– Essa ideia… – alvitrou Prometeu. – Talvez pudesses começar pelo princípio.

– Boa, sim! O princípio. Está bem. O princípio é por onde devemos começar. Senta‑te ali – e Zeus apontou para uma árvore caída, andando de um lado para o outro, enquanto Prometeu inspecionava a casca a ver se havia formigas, antes de se sentar. – Vamos lá. Recorda como tudo começou. En arche en Chaos. No início era o Caos. Do Caos nasceu a Primeira Ordem – Érebo, Nix, Hemera e os seus descendentes – e a ela se seguiu a Segunda Ordem, os nossos avós Gaia e Urano, não é assim?

Prometeu acenou cautelosamente com a cabeça.

– Gaia e Urano, que depois criaram a catastrófica aberração que foram vocês, os titãs…

– Ouve lá!

– … e a seguir vieram essas ninfas e esses espíritos, intermináveis divindades menores e monstros e animais, e sei lá mais o quê, e, por último, o apogeu. Nós. Os deuses. O céu e a terra aperfeiçoados.

– Depois de uma guerra prolongada e sangrenta contra a minha raça. Que eu te ajudei a ganhar.

– Sim, sim. Mas o resultado final… está tudo bem. A paz e a prospe‑ ridade irromperam por todo o lado. No entanto… Zeus remeteu‑se a um silêncio tão longo que Prometeu se sentiu obrigado a interrompê‑lo.

– Com certeza que não me vais dizer que sentes falta da guerra?

– Não, não é isso… – E Zeus continuava a andar de um lado para o outro à frente de Prometeu, como um professor que desse aulas a uma turma de um único aluno. – Deves ter reparado que não tenho andado muito bem ultimamente. Vou dizer‑te porquê. Sabes que por vezes gosto de sobrevoar o mundo sob a forma de águia?

– À procura de ninfas.

– Este mundo – prosseguiu Zeus, fingindo não ouvir – é extraordi‑ nariamente belo. Tudo no seu lugar. Rios, montanhas, aves, animais, oceanos, bosques, planícies e desfiladeiros… Mas, sabes, quando olho para baixo, dou por mim a lamentar o vazio deste mundo.

– Vazio?

– Oh, Prometeu, não fazes a mais pequena ideia de como é aborre‑ cido ser deus num mundo completo e terminado.

– Aborrecido?

– Sim, aborrecido. Já há algum tempo que compreendi que me sinto aborrecido e sozinho. Quer dizer, «sozinho» em sentido lato. Em sentido cósmico. Sinto‑me cosmicamente sozinho. É assim que vai ser para todo o sempre? Eu sentado num trono no Olimpo, com o relâmpago ao colo, enquanto toda a gente me faz vénias e me bajula, me canta louvores e pede favores? Perpetuamente. Onde está a piada disso?

– Bem…

– Sê sincero, também ias detestar.

Prometeu apertou os lábios e pensou por uns instantes. Era verdade que nunca invejara ao amigo o trono imperial com todos os fardos e preocupações.

– Supõe – disse Zeus –, supõe que eu dava origem a uma nova raça?

– Nos Jogos Píticos?

– Não, não é uma prova de corrida. Uma raça, uma espécie. Uma nova ordem de seres. Iguais a nós em todos os aspetos, eretos, sobre duas pernas…

– Uma cabeça?

– Uma cabeça. Duas mãos. Assemelhando‑se a nós em todos os aspe‑ tos e teriam… Tu és o intelectual, Prometeu, que nome se dá àquele aspeto de nós que nos eleva acima dos animais?

– As nossas mãos?

– Não, aquela parte que nos diz que existimos, que nos torna cons‑ cientes de nós mesmos?

– Consciência.

– É isso. Essas criaturas teriam consciência. E falariam uma língua. Não seriam uma ameaça para nós. Viveriam lá em baixo na terra e usa‑ riam a inteligência para lavrarem a terra e para se alimentarem e se defenderem.

– Então… – Prometeu franziu o sobrolho, concentrando‑se a formar na mente uma imagem coerente. – Uma raça de seres como nós?

– Exatamente! Mas não tão grandes. E seriam uma criação minha. Bom, uma criação nossa.

– Nossa?

– Tu és bom com as mãos. Outro Hefesto. A minha ideia é que moldasses essas criaturas a partir… a partir do barro, por exemplo. Teriam de ser moldadas à nossa imagem, anatomicamente corretas em todos os pormenores, só que a uma escala mais pequena. Depois, podía‑ mos animá‑las, dar‑lhes vida e soltá‑las na natureza para ver o que acontecia.

Prometeu ficou a refletir nesta ideia.

– Teríamos contactos com elas? Falaríamos com elas? Misturar‑nos‑ ‑íamos com elas?

– Essa seria a ideia. Ter uma espécie inteligente… bem, semi‑inteligente, para nos louvar e adorar, para brincar connosco e nos divertir. Uma raça de miniaturas subservientes e adoradoras.

– Machos e fêmeas?

– Não, que os céus não o permitam! Só machos. Podes imaginar o que Hera diria se assim não fosse…

Prometeu conseguia imaginar a reação de Hera se o mundo ficasse subitamente repleto de mais seres do sexo feminino com quem o seu volúvel marido pudesse envolver‑se. Percebeu que Zeus estava entusiasmado com aquele esquema grandioso. E sabia que, quando Zeus planeava algo, mesmo sendo uma coisa tão nova e estranha como aquela, nem os hecatonquiros e nem os gigantes juntos conseguiam demovê‑lo.

Não que Prometeu discordasse da ideia. Concordou que era uma experiência excitante. Criar brinquedos para os imortais. Quando se pensava bem no assunto, era até uma ideia encantadora. Artemisa tinha os cães. Afrodite as pombas, Atena a coruja e a serpente, Poseidon e Anfitrite os golfinhos e as tartarugas. Até Hades mantinha um cão, se bem que repulsivo. Por isso, estava certo o chefe dos deuses conceber a sua própria espécie de mascote, mais inteligente, leal e cativante do que as outras.

Amassando e cozendo

A história não é unânime quanto ao lugar exato onde Prometeu e Zeus foram procurar o melhor barro para concretizarem o plano. As fontes mais antigas, como o viajante Pausânias, no século ii d. C., afirmaram que o lugar escolhido foi Panopeu, na Fócida. Estudiosos mais tardios afirmam que os dois viajaram para leste da Ásia Menor, até às terras férteis existentes entre os rios Tigre e Eufrates.1 Os estudiosos mais recentes garantem que a busca os levou para sul do rio Nilo, tendo atravessado o equador e terminado na África Oriental.

Fosse onde fosse, encontraram por fim aquilo que Prometeu declarou ser o lugar perfeito: um rio cujas margens lamacentas ressumavam o tipo de lama e minerais que ele pretendia pela sua consistência, textura, durabilidade e cor.

– Este é um bom barro – disse ele a Zeus. – Não, não te instales. Pre‑ ciso de trabalhar em paz e sem nada que me distraia. Mas, antes de te ires embora, vou precisar de alguma saliva tua.

– Desculpa?

– Se pretendes que estas criaturas vivam e respirem, vão precisar de ter alguma coisa de ti na sua composição.

Zeus considerou que se tratava de uma coisa justa e sentiu‑se feliz por cuspir ruidosamente e encher um poço seco com a sua saliva divina.

– Vou precisar de alinhar as minhas figurinhas de barro uma por uma na margem do rio, para que o calor do Sol as coza – disse Prometeu. – Por isso, regressa ao cair da noite e elas já estarão prontas.

Zeus gostaria de ter ficado a observar, mas conhecia suficientemente o temperamento artístico para deixar Prometeu entregue à tarefa. Elevando‑se nos ares sob a forma de águia, voou para longe, deixando o amigo sozinho com a sua arte.

Prometeu começou de forma hesitante, primeiro moldando uma espécie de salsichas de barro, cada uma com aproximadamente quatro podes de comprimento.1 No topo de cada uma, colocou uma bola de barro humedecido, com saliva a fazer de cabeça. Depois, foi uma ques‑ tão de apertar, torcer e modificar, esmagar, modelar e massajar, puxar, avaliar e comprimir, até aparecer algo que se assemelhava a uma pequena versão de um deus ou titã. Quanto mais trabalhava, mais entu‑ siasmado se sentia. Zeus não tinha exagerado quando comparara Prometeu a Hefesto – possuía uma verdadeira habilidade. De facto, o que ele exibia agora à medida que comprimia e moldava era mais do que habilidade, era arte.

Misturando o barro com diferentes pigmentos, construiu um con‑ junto diversificado e colorido de criaturas masculinas realistas. A sua primeira tentativa resultou numa pequena criatura cuja pele corres‑ pondia de perto à tez dos deuses beijada pelo Sol. A seguir, fez uma criatura de um negro reluzente, depois outra que era mais de marfim cremoso tingido de cor‑de‑rosa, e por fim figuras cor de âmbar, ama‑ relas, cor de bronze, vermelhas, verdes, beges, roxo‑vivo e do mais intenso azul.

Um grupo reduzido

Quando a noite caiu, Prometeu levantou‑se e espreguiçou‑se com um bocejo, e com esse gemido especial de cansaço e satisfação que se segue a uma longa sessão de trabalho concentrado.

O sol da tarde tinha aquecido a sua obra, dando‑lhe a consistência maleável e dúctil que no mundo da cerâmica é conhecida como «queijo». Foi este o momento oportuno por parte de Prometeu, porque, se as suas criações tivessem ficado expostas ao calor feroz do meio‑dia, teriam secado e formado um «biscoito», o que as tornaria demasiado quebra‑ diças e frangíveis para qualquer modificação de última hora que o seu real e divino patrocinador iria certamente solicitar. Orelhas mais com‑ pridas, o dobro do número de genitais, esse tipo de coisas. Os deuses são caprichosos.

E, a menos que os seus ouvidos o enganassem, aí vinha o rei dos deuses, caminhando através do matagal e conversando em voz alta com alguém. Prometeu conseguiu perceber que lhe respondeu uma voz femi‑ nina, baixa e contida. Zeus trazia consigo Atena, a favorita entre os filhos.

– O teu pai, o deus imperador, o mundo sabe – ouviu‑o Prometeu dizer –, Zeus o todo‑poderoso, sim, Zeus o todo‑conquistador, sem dúvida. Zeus o omnisciente, claro. Zeus o…

– Zeus, o todo‑modesto?

– Zeus o criador, ainda assim. Isto lembra‑te alguma coisa?

– Claro que sim. – Então, a margem do rio deve ser ali. Vamos chamá‑lo. Prometeu! Os tecelões empoleirados nos ramos dispararam para o ar, gras‑ nando, assustados.

– Promeeeeteeuuu!

– Estou aqui – respondeu Prometeu. – Mas tem cuidado porque…

Demasiado tarde.

Avançando por entre as árvores até à clareira, Zeus, no seu entu‑ siasmo, pisara a fila de figuras requintadamente moldadas que secavam na margem. Com um grito de fúria e desespero, Prometeu aproximou‑ ‑se rapidamente para verificar os estragos.

– Seu imbecil desajeitado! – gritou. – Destruíste tudo. Olha!

Ninguém mais na criação podia sair impune se falasse assim com Zeus. Atena ficou atónita ao ver o pai curvar a cabeça num dócil pedido de desculpa.

Da inspeção resultou que as coisas não eram tão más como Prometeu receara. Apenas três figuras não tinham reparação possível. Levantou‑ ‑as da lama, com o barro esmagado a apresentar ainda as marcas dos enormes dedos dos pés de Zeus.

– Ah, está bem – disse Zeus animadamente. – As outras estão boas e ainda são muitas. Vamos continuar, certo?

– Mas olha para estas! – lamentou‑se Prometeu, segurando nas esta‑ tuetas esmagadas e danificadas. – As criaturinhas verde, violeta e azul eram as minhas preferidas.

– Ainda temos a preta, a castanha, a cor de marfim, a amarela, a avermelhada, e o que queres mais? São suficientes, não crês?

– Eu adorava deveras esta tonalidade de azul‑cobalto.

Atena olhava para as figuras intactas que jaziam brilhando sob os raios moribundos do Sol.

– Oh, Prometeu, são perfeitas – disse ela com a sua voz suave que suscitava mais atenção do que os bramidos e gritos dos outros membros do Olimpo.

Prometeu sentiu‑se imediatamente animado. Um elogio de Atena valia por tudo.

– Bom, é que eu pus todo o meu coração e a minha alma nestas figuras.

– Belo trabalho, muito bom – comentou Zeus. – Feito por um grande titã a partir do barro de Gaia, unidas pela minha saliva real, cozidas pelo Sol e ganharão vida através do sopro gentil da minha filha.

Fora Métis, que continuava dentro de Zeus, quem lhe inspirara a ideia de que fosse Atena a insuflar vida naquelas criaturas. Ela sopraria sobre cada uma delas, insuflando‑lhes algumas das suas maiores qua‑ lidades de sabedoria, instinto, arte e bom senso.

Encontrado um nome

Ajoelhada na margem do rio, Atena soprou o seu suave e cálido alento sobre cada uma das pequenas estátuas. Quando terminou, levantou‑se e juntou‑se a Prometeu e ao pai, olhando para ver o que aconteceria.

Tudo sucedeu com grande lentidão.

Primeiro, uma das figuras mais escuras estremeceu e emitiu uma espécie de gemido anelante.

Na outra ponta da fila, uma figura amarela meneou‑se e deu uma pequena tossidela.

Passados alguns segundos, todos aqueles pequenos seres estavam vivos e a mexer‑se. Escassos momentos depois, encontravam‑se a experimentar os membros, os olhos e outros sentidos, a olhar uns para os outros, a cheirar o ar, a tagarelar e a gritar. Pouco depois, estavam em pé e até a ensaiar os primeiros passos vacilantes.

Zeus agarrou nas duas mãos de Prometeu e fê‑lo dançar consigo, dando voltas e mais voltas.

– Olha! – gritava ele. – Olha! Como são belos! São maravilhosos, imensamente maravilhosos!

Atena levou um dedo aos lábios.

– Chiu! Estás a assustá‑los – advertiu, apontando para os homens minúsculos que agora olhavam para cima com expressões de medo e consternação no rosto. O mais alto quase não chegava aos joelhos de Atena.

– Está tudo bem, pequeninos – disse Zeus, inclinando‑se para a frente e dirigindo‑se àqueles seres numa voz que ele esperava que fosse tranquilizadora. – Não precisam de ter medo.

Mas o estrondo colossal que lhe saiu pareceu alarmar ainda mais as criaturinhas, que começaram a agitar‑se e a rodopiar, assustadas.

– Vamos reduzir‑nos ao seu tamanho – propôs Prometeu. Ao mesmo tempo, encolheu até ficar apenas uns trinta centímetros mais alto do que as suas criações. Zeus e Atena fizeram o mesmo.

Com abraços, sorrisos e palavras doces, os assustados e perplexos seres deixaram‑se apaziguar e até tornar‑se amigos. Aglomeraram‑se à volta dos três imortais, curvando‑se e prostrando‑se.

– Não são precisas vénias – disse Prometeu, tocando num daqueles seres e maravilhando‑se com a textura e a vida que sentia a vibrar den‑ tro deles. O sopro de Atena transformara o barro em carne palpitante e quente. Os olhos delas brilhavam de vida, energia e esperança.

– Desculpa‑me – interveio Zeus –, precisam sim de fazer vénias. Somos os seus deuses e eles não devem esquecer esse facto.

– Eu não sou o deus deles – retificou Prometeu, olhando para baixo com um sentimento intenso de amor e orgulho. – Sou amigo deles. – E ajoelhou‑se, ficando mais baixo do que eles. – Vou ensiná‑los a lavrar a terra, a moer o trigo e o centeio, para poderem fazer pão. E ensiná‑los a cozinhar, a forjar as ferramentas e…

– Não! – O súbito trovejar de Zeus pôs as perplexas criaturas nova‑ mente a andar às voltas, em pânico. E o ronco de Zeus teve como resposta um forte trovejar nos céus. – Podes ser amigo deles tudo o que tu quiseres, Prometeu, e não tenho dúvida nenhuma de que Atena e todos os outros deuses farão o mesmo. Mas uma coisa eles não terão nunca. Nunca. O fogo.

Prometeu olhou para o amigo, perplexo.

– Mas… porquê nunca?

– Se possuírem o fogo, podem sublevar‑se e desafiar‑nos. Com o fogo, podem pensar que são iguais a nós. Sinto e sei que assim será. Não devemos dar‑lhes nunca o fogo. Tenho dito.

Um longo ribombar de trovões à distância confirmou as suas palavras.

– Mas – e Zeus sorria agora – podem desfrutar de tudo o mais que existe no mundo. Podem viajar para todos os cantos. Podem navegar nos oceanos de Poseidon, procurar a ajuda de Deméter para cultivar as sementes e produzirem comida, aprender com Héstia a arte de dirigir um lar, descobrir como podem criar animais para lhes extraírem o leite e a pele e os usarem nos trabalhos da terra, e podem aprender a arte da caça com Artemisa. Hermes pode ensinar‑lhes a astúcia, Apolo pode instruí‑los nas artes da música e do conhecimento. Atena ensiná‑los‑á a serem sábios e a estarem satisfeitos. E Afrodite partilhará com eles as artes do amor. Serão livres e felizes.

– Como lhes vamos chamar? – perguntou Atena.

– Aquele que está por baixo – respondeu Zeus, depois de refletir uns instantes. – Anthropos.

Bateu as mãos e aquele pequeno grupo de homens esculpidos manualmente transformou‑se numa centena e a centena tornou‑se uma horda e essa horda, espalhando‑se por cada vez mais longe, transformou‑ ‑se numa multidão, até a população humana, agora já em números de centenas de milhares, encontrar um lar em cada canto do mundo.

E assim nasceu a raça do homem. Gaia, Zeus, Apolo e Atena podem ser considerados os seus progenitores, tal como Prometeu, que moldou a humanidade a partir dos quatro elementos: Terra (o barro de Gaia), Água (a saliva de Zeus), Fogo (o sol de Apolo) e Ar (o sopro de Atena). Viveram e prosperaram, seguindo o melhor exemplo dos seus criadores. Mas faltava qualquer coisa. Qualquer coisa muito importante.

A Idade do Ouro

A Alma Mater, a generosa Mãe Terra, que Deméter tornou fértil e pro‑ dutiva, foi um doce paraíso para os primeiros homens. Não conheciam a doença, a pobreza, a fome ou a guerra. A vida era um idílio de ino‑ cência e de alguns trabalhos leves de pastorícia. Foi uma época de ado‑ ração feliz das divindades, bem como de convívio e até de amizade com elas, que se movimentavam no meio dos homens em formas e dimensões fluidas e sem nada de assustador. Zeus e os outros deuses, Titãs e imortais sentiam grande prazer em misturar‑se com os encantadores homúnculos parecidos com crianças que Prometeu moldara a partir do barro.

Talvez tenhamos apenas imaginado estes primeiros dias de simpli‑ cidade formosa e bondade universal para podermos ter um auge de sublimidade paradisíaca com a qual pudéssemos comparar os tempos abjetos e degradados que se lhes seguiram. Os gregos mais tardios acre‑ ditavam que a Idade do Ouro existira de facto. Estava sempre presente no seu pensamento e na sua poesia e dava‑lhes um sonho de perfeição a que eles podiam aspirar, uma visão mais concreta e real do que as nossas próprias ideias vagas acerca de um homem primitivo grunhindo em cavernas. Ideais platónicos e formas perfeitas foram talvez a expres‑ são intelectual dessa memória melancólica sobre a raça.

Era natural que, de todos os imortais, aquele que mais amava a humanidade fosse o seu artista criador, Prometeu. Ele e o seu irmão Epimeteu passavam agora mais tempo a viver com os homens do que no Olimpo na companhia dos outros imortais.

Prometeu sentia alguma tristeza por apenas ter sido autorizado a criar seres masculinos, pois entendia que a esta raça clonada de um género faltava variedade, tanto no aspeto, temperamento e carácter, como a incapacidade de se reproduzir e criar novos tipos. Os seus seres humanos eram felizes, sim, mas para Prometeu uma existência de tal forma segura, sem desafios, não tinha qualquer animação. Para se apro‑ ximar do estatuto de deus que a sua criação merecia, a humanidade necessitava de mais alguma coisa. Era essencial o fogo. Fogo verdadeiro, quente, feroz, cintilante, com chamas, para poderem fundir, derreter, assar, tostar, ferver, grelhar, moldar e forjar; e precisavam também de um fogo criativo interior, um fogo divino, que lhes permitisse pensar, imaginar, ousar e fazer.

Quanto mais observava e se misturava com a sua criação, mais Prometeu se convencia de que o fogo era aquilo de que eles precisavam. E sabia onde encontrá‑lo.

O caule de funcho

Prometeu observou os cumes gémeos do Olimpo que se elevavam acima da sua cabeça. O mais alto dos picos, Mytikos, atingia quase dez mil podes entrando nas nuvens. Ao seu lado, sessenta ou noventa metros abaixo, mas muito mais difícil de escalar, erguia‑se a encosta rochosa de Stefani. A ocidente, espreitavam os montes de Skolio. Prometeu sabia que os últimos raios do Sol da tarde protegeriam essa escalada – a mais difícil – dos deuses entronizados lá no alto e começou então a perigosa subida, confiante em que chegaria ao cume sem ser visto.

Prometeu nunca desobedecera a Zeus. Em nada que fosse impor‑ tante. Nos jogos e corridas, nas competições de luta e nas disputas para conquistar o coração das ninfas, tinha muitas vezes arreliado e ator‑ mentado o amigo, mas jamais o desafiara diretamente. A hierarquia do panteão não era coisa que qualquer ser pudesse perturbar sem sofrer as consequências. Zeus era um amigo querido, mas era, sobretudo, Zeus.

Apesar disso, Prometeu estava decidido a levar até ao fim o que iniciara. Por muito que ele sempre tivesse amado Zeus, descobriu que amava mais a humanidade. O entusiasmo e a determinação superavam qualquer medo da ira divina. Odiava enfurecer o amigo, mas quando se tratava de uma opção, não havia opção.

Quando terminou de escalar a íngreme encosta de Skolio, os portões ocidentais já se tinham fechado sobre a quadriga do Sol de Apolo e toda a montanha estava envolta em escuridão. Agachado, Prometeu avançou à volta do afloramento saliente que culminava o anfiteatro de Megala Kazania.

Ao olhar para a frente, pôde ver ao longe o Planalto das Musas, cintilando com as luzes dançantes saídas do fogo da forja de Hefesto, a várias centenas de podes.

Do outro lado do Olimpo, os deuses ceavam. Prometeu conseguia ouvir a lira de Apolo, a flauta de Hermes, o riso rouco de Ares e o rosnar dos cães de Artemisa. Abraçando as paredes exteriores da forja, o titã movimentou‑se ao longo do seu pátio de entrada. Ao contornar o canto, ficou surpreendido por ver a enorme figura de Brontes, estendido nu no solo e ressonando junto ao fogo. Prometeu ocultou‑se na sombra. Sabia que os ciclopes ajudavam Hefesto, mas que eles dormissem nas instalações era mais do que podia imaginar.

À entrada da forja, viu uma planta a que se dá por vezes o nome de funcho‑gigante (Ferula communis) – não a mesma espécie bulbosa que utilizamos para dar um agradável sabor anisado ao peixe, mas bastante próxima. Prometeu inclinou‑se e colheu um espécime vigoroso e comprido. Bem apertada no seu interior, havia uma medula semelhante a um cotão. Prometeu retirou as folhas exteriores do caule e empurrou‑o através do pátio, por cima da forma sonolenta e resmungona de Brontes e em direção ao fogo. O calor que emanava da fornalha foi suficiente para a extremidade do caule pegar fogo imediatamente. Prometeu reti‑ rou‑o com o maior cuidado possível, mas não conseguiu impedir que uma centelha caísse sobre o torso de Brontes. A pele do peito do ciclope queimou‑se e silvou e ele acordou com um rugido de dor. Enquanto Brontes olhava atordoado para o peito, tentando perceber de onde pro‑ vinha a dor e o que podia significar, Prometeu acabou de retirar o caule e fugiu.

A dádiva do fogo

Prometeu voltou a descer em direção ao Olimpo, com o caule de funcho preso entre os dentes, o cotão a arder lentamente. Cada cinco minutos, tirava o caule da boca e soprava gentilmente, para manter a combustão. Quando por fim chegou à segurança do vale, dirigiu‑se para o aldea‑ mento humano onde ele e o irmão se tinham instalado a viver.

Os leitores poderão dizer que Prometeu podia com certeza ter ensi‑ nado o homem a percutir duas pedras, ou friccionar dois paus, mas temos de nos lembrar de que o que ele roubou foi fogo do céu, fogo divino. Talvez ele tenha levado consigo a centelha interior que incen‑ diou no homem a curiosidade de friccionar paus e de percutir o sílex pela primeira vez.

Quando ele mostrou aos homens o demónio dardejante e dançante, eles gritaram de medo e afastaram‑se das chamas. Mas a curiosidade rapidamente se sobrepôs ao medo, e começaram a deleitar‑se com aquele novo brinquedo mágico, aquela substância, aquele fenómeno – chamemos‑lhe o que quisermos. Aprenderam com Prometeu que o fogo não era inimigo, mas sim amigo poderoso que, uma vez domesticado, tinha milhares e milhares de utilizações.

Prometeu andou de aldeia em aldeia, demonstrando técnicas de mol‑ dagem das ferramentas e armas, de cozedura dos potes de terra, da maneira de cozinhar a carne e preparar massas a partir dos cereais. Todas elas desencadearam uma avalanche de vantagens que colocou o homem acima das presas animais, que não tinham resposta para as lanças e flechas com ponta de metal.

Não foi preciso muito tempo para que Zeus tivesse a oportunidade de olhar para baixo e ver pontos de uma luz alaranjada dançante que salpicavam a paisagem por toda a parte. Compreendeu imediatamente o que acontecera. E também não precisou que lhe dissessem quem era o culpado. A sua cólera foi rápida e terrível. Nunca antes se vira uma fúria tão omnipotente, tão tumultuosa, tão apocalíptica. Nem sequer Urano na sua agonia mutilada sentira uma raiva tão vingativa. Urano fora derrubado por um filho por quem ele não tinha qualquer estima, mas Zeus fora traído pelo amigo de quem mais gostava. Não havia traição mais terrível.

