A Worten antecipou a Black Friday e houve confusão em noite de descontos. Veja o vídeo

A iniciativa promocional “Black Out Friday” tinha sido anunciada em diversas plataformas e estava tudo pronto para receber os clientes após a hora do fecho. As lojas Worten do Norte Shopping, Braga Minho Center, Aveiro e Colombo foram as escolhidas para a iniciativa e abriram portas entre a meia-noite e as duas horas da última madrugada conforme combinado. Nem a confusão faltou.

Com a promessa de preços que não vão repetir-se este ano, centenas de pessoas marcaram presença nas lojas Worten nesta quinta-feira à noite, e as imagens registadas pela própria cadeia de lojas não deixam espaço para dúvidas.

Além de descontos, o “Black Out Friday” teve também empurrões e atropelos na corrida aos preços mais baixos e o vídeo da abertura de portas da Worten de Matosinhos impressiona. A longa fila de espera para a entrada no espaço comercial rapidamente deu lugar à confusão. Houve material de exposição, incluindo cartazes, derrubados pelos clientes.