Facebook lança primeiro guia sobre Lisboa. E aposta numa edição em papel

O projeto é novo, uma forma de testar as comunidades do Facebook e duplicar algum desse valor entre online e offline. Consiste em selecionar as redes mais relevantes - no caso de Lisboa, foram 25 - e convidá-las a mostrar o que mais gostam na cidade, como uma espécie de guia da rede social e de acordo com os temas das próprias páginas.

O “Guia das Comunidades do Facebook em Lisboa” foi apresentado esta quarta-feira, 21 de novembro, está disponível na versão online (gratuita) e impressa e dividido em “duas cidades”, a “Lisboa Tradicional” e a “Lisboa Trendy”. Se na primeira o guia nos leva pelos bairros antigos, pela gastronomia típica, pela cultura do povo, arte pública e história viva, a segunda é uma viagem aos novos bairros, ou aos que se transformaram, à gastronomia cosmopolita, com cada vez mais influências de fora do país, à cultura dos nossos tempos, à vida saudável e à criatividade.

Esta é a primeira vez que a rede social faz algo exclusivamente dedicado à capital portuguesa (ou mesmo ao país) e é uma oportunidade de encontrar “histórias de pessoas reais, com paixão pelo bairro que vivem, pela arte, desporto, gastronomia, inovação” e com uma paixão por Lisboa que é comum.

Facebook City Guides

Conheça o Facebook City Guides de Lisboa aqui.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.