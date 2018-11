Viciado em tecnologia? Veja como ela muda as nossas vidas - e a das sociedades

A euforia da descoberta

Quando a Primavera Árabe sublevou o Médio Oriente e líderes autoritários caíram uns após os outros, visitei a região para tentar compreender o papel que a tecnologia estava a desempenhar. Falei com manifestantes próximo da Praça Tahrir, no Cairo, e muitos afirmaram que, enquanto tivessem a internet e o smartphone, haviam de prevalecer. Na Tunísia, ativistas entusiasmados mostraram-me como tinham usado instrumentos de software de acesso livre para traçar as viagens de compras que a mulher do Presidente autocrata fizera em aviões oficiais. Mesmo sírios que conheci em Beirute ainda estavam otimistas; o seu país ainda não tinha caído numa guerra infernal. Esses jovens tinham energia, inteligência, humor e smartphones, e esperávamos que o futuro da região se orientasse a favor das suas exigências democráticas.

