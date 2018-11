E se a caixa dos seus gatos se limpasse sozinha? É o que esta faz - e por isso já recebeu quase 1 milhão de euros

À parte a ajuda de amigos e familiares, as campanhas em plataformas de financiamento coletivo como o Kickstarter são uma espécie de “prova dos 9” da qualidade de um produto e do interesse que ele desperta. E, nesse sentido, o Footlose fica apresentado no momento em que se descobre que conseguiu quase um milhão de euros, doados por pessoas que mal podem esperar para que de protótipo passe a produto disponível no mercado.

Porquê? Porque a vida é muito isto: alguém fazer o trabalho por nós. O Footlose é um produto automático, que usa sensores de peso e padrão de atividade para distinguir cada animal que passeia pela casa. Ao detetar a presença, deteta também o momento em que se ausentam, e é aí que a magia acontece - o Footlose alega ser capaz de fazer em dois minutos por semana o trabalho que normalmente um dono humano demora 10 minutos por dia a fazer. Com mais algumas vantagens a montante: guarda os resíduos num recipiente e recolhe informação para um app que vai dando informações sobre o estado de saúde do seu gato.

A ideia partiu de um jovem empreendedor norte-americano, de seu nome Byron Fan, que tem seis gatos e uma startup, a Fan. Apenas uma hora após ter sido apresentado no Kickstarter, atingiu o valor necessário para o fabrico e chegada ao mercado, 44 mil dólares. Enquanto lê este artigo, o número continua a subir e, a oito dias do fim da campanha, é provável que sejamos obrigados a tirar a palavra “quase” de trás das palavras “um milhão de euros”. Para o criador, este sucesso tem tudo a ver com o facto de ser uma solução como nenhuma outra no mercado, “rápida”, “livre de obstruções”, “silenciosa”, “sem cheiros”, “robusta” e “durável”.

O preço parece ser tão grande quanto o entusiasmo: entre 300 e 400 euros, mais despesas de envio, se estiver em Portugal, para um produto que deverá estar disponível perto do verão do próximo ano.

Se quiser apoiar o lançamento do produto, e recebê-lo em casa, ainda vai a tempo.

