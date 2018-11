Cacau Social. As novas matinés de Lisboa têm ritmo latino e começam já este domingo

Sobre matinés já muito se escreveu, ora sobre as que fizeram sucesso noutras décadas, ora sobre as que ressurgiram a meio desta. Com o objetivo de afastar uma espécie muito específico de estado depressivo, que se inicia normalmente a seguir ao almoço de domingo, são festas que transportam para o dia muitas das características que costumam estar reservadas à noite.

Cacau Social é um nome que já diz qualquer coisa sobre o que pretendem ser estas 12 matinés, sempre aos domingos, sempre das 17h às 23h, no espaço lisboeta Lust in Rio. Festas de ritmos quentes, em fins de tarde inevitavelmente frios, por vezes chuvosos, nos quais são sempre muitos os apelos para não sair de casa. A @hcollective_agency, de onde já saíram projetos-festa como Churrasquinho, Revenge of The 90's ou I Love Baile Funk, quer combater essa ideia e junta uma série de ingredientes, para lá da música, que criam esse ambiente próprio de rave latina, como a decoração do espaço. Alguns desses ingredientes são, porém, literais e vão transformar-se em brownies e cupcakes, por exemplo.

A primeira edição do Cacau Social é já no próximo domingo, 11 de novembro, e tem curadoria de Dino D'Santiago. A entrada custa 10 euros, com direito a bebida, se comprada com antecedência, ou 20 euros, com a mesma bebida de regalo, se deixar a compra para o dia - e à porta - do evento.

Cacau Social / Instagram