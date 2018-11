Conheça os MOOC's, mini-cursos das melhores universidades do mundo que pode fazer online - e de graça

E se lhe dissessem que pode ter um certificado de Harvard sem ter que voltar a ser estudante universitário? Quem diz Harvard, diz Princeton, Berkeley, Sorbonne, MIT. Os MOOCs (Massive Open Online Courses) são cursos abertos a todos os públicos, condensados em algumas aulas disponibilizadas online e de forma gratuita, de um número tão grande de áreas que quase dobram o tamanho deste parágrafo. Vamos lá: Programação, Engenharia, Humanidades, Ciência Computacional, Ciências Sociais, Ciências, Arte e Design, Matemáticas, Humanidades, Negócios, Saúde e Medicina, Ciência de Dados, Educação e Ensino e Desenvolvimento Pessoal. E estamos a falar apenas dos 600 cursos disponibilizados este mês.

Distribuídos por 876 universidades de todo o mundo - ainda que com destaque para os EUA -, é difícil não encontrar aqui nesta lista um curso que o sirva. A ideia, aliás, mais do que colecionar certificados, é usar a internet para aumentar o conhecimento, democratizá-lo e permitir pequenas incursões em novas áreas, nem sempre diretamente relacionadas com a de formação do estudante, porque nada impede um economista de querer saber mais sobre biologia, como a programação pode muito bem servir a um jornalista.

A ideia dos MOOC's não é nova, mas a oferta tem vindo a aumentar significativamente, ainda que nem toda de forma gratuita (a maioria continua a sê-lo), com cursos que podem ir das duas às 14 semanas. Antes de se assustar ou arrepender, é importante ficar claro que a flexibilidade é parte integrante dos MOOC's, que podem ser feitos ao ritmo de cada um. Também é importante saber que eles não correspondem exatamente a um curso, e que o objetivo passa mesmo por ampliar horizontes.

Se ainda não viu, clique aqui para conhecer a lista completa de universidades que já aderiram aos MOOC's.