Peniche para lá das ondas: comer, dormir e passear durante o Mundial de Surf

Tudo chega ao fim - até um dia inteiro de pés na areia a ver no mar os melhores surfistas do mundo. E até dia 27 de outubro, por certo não faltarão dias assim. O Meo Rip Curl Pro Portugal começou esta manhã na Praia de Supertubos e durante os próximos dias será uma espécie de epicentro do surf mundial.

Por outras palavras, e tendo em conta os milhares de pessoas presentes nas edições anteriores, todos os caminhos vão dar a Peniche. Só que isso é uma coisa. Outra completamente diferente é conhecer os caminhos de Peniche. E é aqui que este guia se torna realmente importante.

Fica, desde já, o aviso: esta é uma terra de peixe. De todas as formas e feitios, e preparado de mil e uma maneiras. Sendo provavelmente os mais conhecidos, os restaurantes da Avenida do Mar, com os expositores e as grelhas, são sempre uma opção segura. Tal como a Tasca do Joel, na Rua do Lapadusso, que este ano surge de cara lavada e espaço ampliado. Há ainda uma série de outras sugestões, a que pode aceder facilmente clicando aqui.

Se ficar para o fim de semana, aproveite o Festival Gastronomia de Bordo, no Mercado Municipal de Peniche. Se as ondas não aparecerem, e a organização decretar um lay day, atire-se ao caminho e vá à descoberta dos encantos gastronómicos da EN247- a estrada nacional do Marisco.

A noite é passada nos bares, sendo o 3 Ás e o Java House os mais conhecidos (estão quase sempre cheios) e, como ficam na Avenida do Mar, basta caminhar desde o restaurante. O Bar do Quebrado, situado numa praia escondida à direita dos Portões da Cidade, é um segredo a descobrir. O fim da noite faz-se no Baleal (até de madrugada).

A Fortaleza - onde funcionou a prisão durante o Estado Novo e que acolherá o futuro Museu Nacional da Resistência e Liberdade (pode ver as 22 propostas de arquitetura em exposção até dia 21) - vale uma visita, mas na região há outras propostas culturais a não perder. O Buddha Eden, no Bombarral, a cerca de 20 minutos, e o Museu da Lourinhã, dedicado aos dinossauros, e o claro o Dino Parque (quinze minutos de carro).

Para dormir, há algumas novidades. O Star Inn, mesmo em frente à praia do Bocaxica, está renovado e mais ligado ao surf. O MH é sempre uma opção a considerar. Um pouco mais a norte, em Vau, tem uma opção mais luxuosa.

A bem da segurança - embora permita tirar uma selfie radical com muitos likes -, também não é aconselhável aproximar-se das rochas que envolvem o cabo Carvoeiro ou a zona da Papoa.

Os amantes das caminhadas encontram aqui um local de sonho: a praia, o calçadão (que liga Peniche ao Baleal) ou o Parque da Cidade são marcas do estilo de vida da zona, tal como uma série de percursos pedestres um pouco por todo o concelho (basta procurar as placas que indicam os trilhos).Convém não esquecer os ténis e um casaco para enfrentar a nortada.