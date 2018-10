A cerveja está em perigo. E a culpa é das alterações climáticas

Loira ou morena, com personalidade um pouco amarga mas sempre festiva, a cerveja é uma amiga inseparável ou uma paixão de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, estimando-se que o consumo dos portugueses tenha atingido os 51 litros, per capita, durante o ano de 2017. Mais do que uma bebida alcoólica, a cerveja faz parte de um estilo de vida que, de acordo com um estudo publicado esta segunda-feira na revista Nature Plants, pode estar ameaçado, devido às crescentes vagas de calor e às secas que ameaçam o cultivo de cevada.

O relatório aponta que, nos piores anos, a safra de grandes produtores, em países como a Alemanha e a Bélgica, poderá sofrer um decréscimo de quase 40%. Os cálculos indicam que, à medida que as chuvas diminuam e as altas temperaturas se acentuem, o rendimento das plantações e das colheitas cairá entre 3% a 17%.

O país mais afetado, claro está, será a Irlanda, país onde pedir uma Guiness é tão ou mais recorrente do que pedir um copo de água. Estima-se que, no final deste século, os preços da famosa cerveja preta possam subir 43%, na melhor das hipóteses, ou disparar para um aumento de 338%, caso as condições ambientais mais severas se verifiquem.