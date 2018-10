A Vespa elétrica já está em pré-venda. Saiba aqui quanto custa ter uma

A fabricante chama-lhe “uma obra de arte com um coração altamente tecnológico” - em inglês, a rima das palavras “art” e “heart” torna o slogan mais poderoso -, e logo num produto que há muito já era sonho de consumo para os amantes do transporte de duas rodas. A nova Vespa elétrica apresentada no EICMA, a feira internacional de motociclos de Milão, chama atenção por prometer uma condução silenciosa, tranquila e agora também amiga do ambiente,

Dois anos depois da exposição milanesa, a Piaggio põe agora em pré-venda para toda a Europa a Vespa Elletrica (assim se chama), por 6.590 euros, com uma caução de cerca de 10% desse valor. Os mercados que se seguem são os da China e dos Estados Unidos, onde o motociclo é também popular e onde a componente ambiental vai ganhando cada vez mais importância. A bateria desta vespa pode ser carregada em qualquer tomada, ficando completa em cerca de quatro horas, e tem autonomia para 100 quilómetros, o dobro do habitual nestas scooters, graças a um gerador colocado ao lado do motor elétrico.

Vespa Elettrica

Apesar de manter o design original, a marca quis associar potencial tecnológico à Vespa, permitindo, por isso, conectividade total com o smartphone e oferecendo um painel que mostra informação sobre distância, velocidade e modo de condução. O objetivo, porém, é ir mais longe e usar Inteligência Artificial para que a Elettrica seja capaz de reconhecer veículos e peões ao redor, recolher informação sobre o trânsito e perceber o padrão de condução do utilizador.

Por agora, o importante é que já se pode reservar uma no site da scooter, que está disponível em várias cores. É ir aqui e escolher.

Vespa Elettrica