eSports boom. Um negócio com muitas vidas

Bem longe de estar a arrefecer. E muitíssimo mais longe ainda de mostrar quaisquer sinais indicativos de “game over”. Muito pelo contrário, o sector dos jogos eletrónicos prossegue em plena expansão. E os jogos eletrónicos de desporto (eSports) em especial. O Berenberg Bank, um dos mais antigos bancos de investimentos do mundo com sede em Hamburgo, analisou o sector, fez contas estimativas e prevê que em 2025 o mercado global dos eSports venha a valer perto de 17.500 milhões de euros.

Os analistas do banco alemão anteveem, portanto, um “crescimento de mamute” nos eSports, na expectativa de que companhias tradicionais de media, tecnologia e distribuição (assinalam a Disney, a AT&T e a Amazon no relatório) venham a envolver-se crescentemente nesta frente do entretenimento eletrónico. O Berenger Bank conclui que o sector ainda não é “mainstream” no Ocidente, mas tem vindo a crescer a olhos vistos. “Cerca de 400 milhões de espectadores assistem atualmente aos eSports. Prevemos que em 2025 este número alcance os 850 milhões”. Na Ásia, hoje em dia, a conversa é outra e bem diferente. É a região do globo onde os eSports têm maior popularidade, rivalizando frequentemente nas audiências com as competições desportivas reais. Globalmente, conclui o relatório, os eSports estão muito abaixo na escala de atração quando comparados com os desportos mais populares em geral, ainda que já tenham chegado à categoria de fenómeno, com crescimentos assinaláveis em todas as regiões, particularmente entre os públicos mais jovens.

As receitas financeiras têm crescido muito rapidamente, à média anual dos 46% desde 2015, atingindo os 605 milhões em 2017. Os eSports geram lucros de uma forma muito parecida com os desportos reais, através nomeadamente de contratos de licenciamento de direitos de transmissão com os media, dos patrocínios e da venda de ingressos para os eventos e do “merchandise”.

Os analistas do Berenberg esclarecem que uma das razões pelas quais o retorno unitário (por cada fã) gerado pelos eSports ter sido trinta vezes menor do que com o desporto real (em 2017) reside na pouca atenção que as grandes marcas tinham sobre as oportunidades de marketing associadas aos eSports. O jogo sobe de nível com o reforço do número de contratos e com a revisão em alta dos valores de patrocínio, designadamente porque as empresas tomaram consciência de que através desta via conseguem chegar aos ‘millennials’, um público sempre difícil de alcançar com as mensagens publicitárias. Acresce que por se tratar de um ambiente eletronicamente fechado, uma vez que as competições de eSports são vistas online, aumenta também a capacidade de conhecer melhor os hábitos e interesses particulares dos espectadores.

No mapa-mundo da expansão, o estudo do Berenberg aponta a China como uma “grande oportunidade” de negócio, apesar de o governo chinês ter suspendido a aprovação do processo de monetização dos video games no início deste ano manifestando preocupação com a adição das crianças aos jogos eletrónicos e, portanto, a necessidade de rever a regulamentação. No entanto, conforme assinala o relatório, as notícias que chegam de Pequim deixam-nos “mais à vontade” com as projeções.