Abre em Sintra um dos maiores parques de diversão indoor da Europa

Cerca de 3000 m2 de área de diversão. Várias superfícies de salto diferentes, incluindo zonas de basquete, de dodgeball, paredes de esponja, torres de salto, piscinas de espuma, percursos ninja, etc. 23 paredes de escalada, incluindo uma parede transparente de dupla face (que permite escalar frente-a-frente) e duas paredes gémeas com contador de tempo. Uma zona de skate com três rampas, uma das quais com um airbag gigante único no mundo. Cinco salas para festas de aniversário e eventos. Um bar de apoio com 80 lugares e serviço de refeições quentes. No Quantum Park, que acaba de abrir no Cacém, não faltam faltam opções para se divertir em família ou até mesmo para realizar festas de empresa e sessões de teambuilding.

Criado por Felix Tanguay, um jovem canadiano-suíço que se apaixonou pelo surf em Portugal e vendeu a escola de ski e snowboard que tinha na Suíça para se mudar para cá, o parque é um dos maiores espaços de diversão indoor na Europa e propõe diferentes possibilidades a quem o visita: é possível optar por frequentar uma zona apenas, combinar duas diferentes ou escolher todas as atividades. As entradas individuais variam entre os €8 e os €14.