Vem aí um novo transporte aéreo para encomendas de longa distância. A tecnologia é japonesa

Uma empresa japonesa desenhou um veículo de transporte aéreo para realizar entregas de longa distância, aparelho que espera comercializar em meados de 2020, foi hoje anunciado.

A Yamato Holdings, a principal empresa de entregas "porta-a-porta" no Japão, assinou um acordo com a norte-americana Bell Helicopter Textron para a construção do dispositivo, capaz de suportar até 453 quilogramas (kg) e de viajar à velocidade de 160 quilómetros por hora (km/h).

A empresa nipónica será responsável pela construção do contentor de mercadorias e a firma norte-americana, com sede no Texas, será responsável por toda a parte mecânica do dispositivo voador.

A escassez de mão-de-obra, o envelhecimento da população e o difícil acesso a áreas montanhosas ou ilhas remotas, em caso de desastres naturais, são os principais obstáculos que a empresa nipónica pretende superar.