Os brasileiros compram cada vez mais casas em Portugal. Mas fazem muitas exigências

O mercado imobiliário vive um momento único em Portugal. Aos portugueses, que voltaram às compras depois da reabertura do crédito bancário, junta-se uma lista cada vez maior de estrangeiros vindos dos quatro cantos do mundo. Aqui parecem encontrar um refúgio perfeito que alia os atributos de sempre, como a hospitalidade, clima ameno e gastronomia, a novos trunfos de atractividade, como a relação qualidade-preço dos imóveis, a segurança e as benesses fiscais.

Segundo dados da Associação de Profissionais e Empresas de Mediação em Portugal (APEMID) os brasileiros ocupam a cabeça do pelotão, só ultrapasados pelos franceses e ingleses. Mas são muito exigentes o que faz que alguns projectos são feitos à medida para o mercado brasileiro.” Desistimos de instalar uma loja no piso térreo, porque os brasileiros não gostam de adquirir casas em prédios com estabelecimentos comerciais. Optámos antes por um spa e uma piscina coberta para os residentes no rés-do-chão” diz Carlos Botelho, o director executivo da Vanguard Properties, uma empresa especializada no imobiliário de luxo, a propósito de um imóvel na Rua Castilho, em Lisboa.

Mas os compradores brasileiros têm outra particularidade – muitos também recorrem ao financiamento bancário, inclusive junto de bancos portugueses. “ Mesmo possuindo dinheiro preferem não desmobilizar todo o capital, porque está aplicado com taxas de rentabilidade interessantes”, explica Ricardo Costa da Luximo’s Christie’s.