Quer começar a poupar? Escolhemos 11 apps que o vão ajudar a gerir o seu dinheiro

Não prometem multiplicar os euros na sua carteira ou conta bancárias, mas a verdade é que há cada vez mais pessoas a contar com a ajuda de aplicações para gerir o seu dinheiro e controlar os gastos. E estão sempre à mão no seu telemóvel ou tablet. Se ainda não está neste grupo, veja as sugestões do Expresso Diário.

Boonzi

É uma app portuguesa para gestão das finanças pessoais. Permite centralizar todos os gastos associados às contas bancárias, mostra com detalhe as despesas nos vários tipos de consumo, organiza as transações por categorias, emite relatórios que ajudam a perceber onde pode poupar e ainda permite preparar os meses seguintes. Tudo com a ajuda de gráficos e mapas. Um dos pontos fortes é permitir importar diretamente o extrato bancário para o seu telemóvel. Já há cerca de 60 mil portugueses a usar esta aplicação que é paga, mas que pode experimentar gratuitamente durante um mês. Está disponível para sistemas Android e IOS.

You need a budget

É a app de finanças pessoais mais popular nos Estados Unidos da América. A ideia é controlar os gastos, pressupondo que deve viver com o mesmo rendimento do mês anterior. Sem gastar mais. Desta forma incentiva a viver de acordo com os reais rendimentos. Além disso, ajuda a organizar as finanças para a liquidar dívidas. Também ensina a poupar para ter um pé de meia caso surja algum imprevisto. Pode experimentar gratuitamente aplicação durante cerca de um mês.

Toshl Finance

Ser muito personalizável é um dos pontos fortes desta app, que é das preferidas dos utilizadores e dos especialistas. Até por causa dos tutoriais e linguagem simplificada, que facilitam o uso. Com esta aplicação, que permite inserir mais do que uma fonte de rendimento mensal (versão paga), pode acompanhar a situação das suas finanças com dois orçamentos: um mensal, com todas as despesas, e outro para categorias específicas, o que ajuda a conseguir poupar. Os relatórios gerados podem ser exportados. Está adaptadas às diversas moedas, incluindo moedas digitais. Tem uma versão livre e outra paga. Está disponível em português para sistemas Android, IOS e Windows Phone.

Home Budget

Esta app destina-se a gerir as finanças familiares. Pode ser adaptadas a vários dispositivos, permitindo que os vários membros da família estejam em cima da evolução dos gastos. É uma das app mais completas para gestão das finanças familiares. É paga e está disponível para sistemas Android, IOS e Windows.

Mobills/Gerenciador Financeiro

Esta app é uma opção completa para gerir as finanças pessoais. Permite introduzir despesas e receitas por tipo (com atribuição de etiquetas como “alimentação” ou transportes”), identifica despesas repetidas, faz a comparação de gastos anuais e mensais, sinalizando a categoria em que gastou mais. As informações são integradas em tempo real e ainda envia notificações por email. É possível criar um orçamento mensal, definindo alertas para quando ultrapassar determinado patamar. Também tem uma funcionalidade para cálculo de juros, ajudando na gestão de investimentos. É necessário criar uma conta. Está disponível para sistemas Andoid, IOS e Windows Phone.

Money Care

A comparação de gastos mês a mês é uma das funcionalidades desta aplicação, que fornece relatórios para analisar, de forma detalhada, as despesas por categoria, conta bancária ou dia do mês. Mas o que mais a diferencia é ajudar a evitar penalizações por atrasos de pagamentos, graças aos relatórios de faturas pagas e pendentes. A possibilidade de fazer transferências entre contas bancárias e realizar pagamentos automáticos são outras funcionalidades. Esta app é paga (há uma versão gratuita mais limitada) e está disponível para sistemas Android e IOS.

MoneyWise

Uma app que tem a vantagem de poder ser usada sem ligação à internet. Está disponível em várias línguas, nomeadamente em português. Pode ser uma grande ajuda nas férias no estrangeiro, já que aceita um grande leque de divisas e converte valores com taxas de câmbio configuradas manualmente. Outra vantagem é permitir configurar orçamentos com vários prazos (semanais, quinzenais e mensais). Permite exportar para o Excel. Está disponível para sistemas Android.

Spending tracker

Esta app permite personalizar a lista de receitas e depesas. Está disponível apenas em inglês, mas pode definir o euro como moeda de utilização. Constrói relatórios semanais, mensais ou anuais e gráficos de evolução das despesas por categorias. É gratuita e está disponível para Android e IOS.

Moneyboard

Utilização intuitiva e simples é uma das promessas desta app. Permite definir categorias de despesa de acordo com a sua rotina diária e registar poupanças bem como investimentos. Os registos podem ser guardados num único ficheiro, que pode ser exportado para a “nuvem”. Pode definir notificações que o lembram de ir registando os gastos. Está disponível para sistemas IOS.

Monefy

A facilidade de uso é das principais vantagens apontadas pelos utilizadores. Permite registar e organizar as despesas de forma simples e rápida. A partir desse registo, pode criar gráficos identificativos dos gastos a cortar. Esta app é gratuita, está disponível para Android e tem tradução portuguesa.

Situação Fiscal

A app desenvolvida pela Autoridade Tributária e Aduaneira permite ao contribuinte fazer pagamento de impostos sem falhar os prazos e, assim, evitar coimas. Isto porque emite notificações, alertando os contribuintes sobre valores a liquidar e respetivos prazos. Além disso, através da aplicação podem ser emitidas as referências para pagamento, que depois é feito no multibanco, via homebanking ou pelo MBWay. Também emite referências QRCode, para depois fazer pagamentos presenciais nos locais que disponibilizem este leitor. Nalguns impostos, como o IRS, IRC IUC e IMI é possível ativar o débito direto. Pode ainda consultar os reembolsos. Depois de instalada, a autenticação na aplicação é feita com as mesmas credenciais do Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira. É gratuita e está disponível para sistemas Android e IOS.