Praias portuguesas eleitas entre as melhores do mundo para nudismo

Foram eleitas tendo em conta critérios como segurança, temperatura da água ou do ambiente, acessibilidade em custos de alojamento, ou por serem amigáveis relativamente à comunidade 'gay': há três praias portuguesas que figuram no 'top 10' das melhores para nudistas, o 'Best Holiday Destinations for Tourists - Nakations', elaborado pela agência de viagens britânica Globehunters, num 'ranking' que distingue 45 praias a nível mundial.

A ilha Deserta, ao largo de Faro, no Algarve, figura em 3º lugar entre as melhores para nudistas, a seguir à praia de Bolonia em Cádiz, na região espanhola da Andaluzia, que ficou em primeiro lugar, e da praia Punta Kriz em Monsena, na Croácia, que ficou em segundo. A praia da Deserta teve uma avaliação destacada em particular relativamente à temperatura da água ou das horas de sol.

No Algarve, também a praia das Adegas em Odeceixe se destacou em 6º lugar no ranking 'Nakations', uma expressão que conjuga 'vacations' (férias) e 'naked' (nu) destacando-se a sua pontuação em termos de sergurança, com mais de 79 pontos numa escala de 100. A praia de Odeceixe ficou classificada à frente da Platja des Cavallet em Ibiza (em 5º lugar) e de Sovinje na Croácia (em 4º lugar).

A praia da Bela Vista, na Costa da Caparica, foi a outra praia portuguesa distinguida na lista das melhores para nudistas, ficando em 8º lugar na lista da Globehunters. A avaliação destacou aqui o facto de ser amigável e tolerante relativamente à comunidade 'gay', não sendo foco de risco para estas pessoas, além do facto de ser acessível em termos económicos, aqui considerados tendo em conta os preços médios de diária no verão praticados pela Airbnb (96 libras, o equivalente a €115).

O 'top 10' das melhores praias para nudistas da Globehunters fecha com duas praias na Grécia em 8º e 9º lugar, designadamente Red Beach na ilha de Santorini e Plakas Beach em Creta.

Sociedade a mudar "na aceitação do corpo"

A lista da Globehunters alarga-se a 45 praias a nível mundial, destacando ainda que o melhor destino de praia para nudistas em termos de segurança é Red Beach na ilha grega de Santorini, e a nível de temperatura da água é Hippie Hollow em Austin, nos Estados Unidos, a par de Ocho Rios na Jamaica.

Em 1º lugar como melhor destino para nudismo, no que toca à comunidade LGBT, ficou Agesta Beach na Suécia, e ao nível de custos de acomodação ganhou a Playa Paraiso, em Cayo Largo, Cuba.

Na elaboração do ranking das melhores praias do mundo para os nudistas se sentirem à vontade em férias, a agência de viagens britânica enfatiza ainda a tendência evidenciada por um número crescente de viajantes em "prescindir do fato de banho e sentirem-se em liberdade", pondo a tónica na "mudança de atitude que está a haver relativamente à aceitação do corpo".

As 10 melhores praias para férias de nudistas (Nakations)

1 - Praia de Bolonia - Cádiz (Espanha)

2 - Praia de Punta Kriz - Monsena (Croácia)

3 - Ilha Deserta - Faro, Algarve (Portugal)

4 - Praia de Sovinje, ilha de Pasman - Tkon (Croácia)

5 - Platja des Cavallet, Sant Jordi de ses Salines - Ibiza (Espanha)

6 - Praia das Adegas, Odeceixe - Algarve (Portugal)

7 - Playa El Torn, L'Hospitalet de L'Infant - Tarragona (Espanha)

8 - Praia da Bela Vista, Costa da Caparica - região de Lisboa (Portugal)

9 - Red Beach, Akroti - ilha de Santorini (Grécia)

10 - Plakias Beach - Creta (Grécia)