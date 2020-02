Dark Sky Alqueva ganha prémio de melhor destino na Europa

O Dark Sky Alqueva foi distinguido como 'Europe’s Leading Tourist Destination', nos Corporate Travel Awards da revista CEO Today, conforme foi anunciado a 7 de fevereiro.

Outro prémio para Portugal da CEO Today neste arranque de 2020 foi o Pestana Porto Santo, eleito o melhor resort da Europa em 'all inclusive' (com tudo incluído).

"É uma grande honra podermos contar com mais esta distinção e logo a abrir o ano de 2020, mas é sem dúvida um prémio que também acarreta uma grande responsabilidade", considera Apolónia Rodrigues, presidente da Associação Dark Sky.

A responsável frisa que para os prémios da CEO Today "cada voto foi analisado com base num conjunto restrito de critérios mensuráveis, a fim de produzir uma lista de finalistas e potenciais vencedores" - o que além "dos céus estrelados do Alqueva" também passa à lupa "praias de areia branca das Maldivas ou os desertos intermináveis do Dubai".

O Dark Sky Alqueva tem vindo a diversificar a oferta e a aumentar a rede de parceiros locais, destacando-se ainda a sua expansão geográfica pelo país em resultado de parcerias regionais, o que já fez nascer a marca Dark Sky Aldeias do Xisto que também reúne a ADXTUR (associação que coordena a rede das aldeias do xisto, no centro do país), além da Dark Sky Vale do Tua juntamente com a associação ADRVT.

Segundo Apolónia Rodrigues, o objetivo é formar uma "rede Rede Dark Sky Portugal e posicionar o nosso país como aposta de um destino internacional líder no astroturismo".