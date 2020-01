TAP tem a melhor classe económica da Europa, diz o USA Today

A companhia aérea portuguesa TAP foi eleita pelos leitores do jornal norte-americano USA Today como tendo a melhor classe económica entre todas as transportadoras europeias. Esta votação surge no âmbito dos prémios '10Best 2020' lançados pela publicação dos Estados Unidos. A nível mundial, a TAP foi eleita em 6º lugar como tendo a classe económica com mais qualidade. O primeiro lugar deste 'top 10' foi para a American Airlines, seguindo-se Air Asia, Delta Air Lines, Southwest Airlines e JetBlue. A seguir à TAP, ficaram a Emirates, Singapore Airlines, Virgin Atlantic e Cathay Pacific. A nomeação para estes prémio foi feita por um painel de especialistas do USA Today 10Best Readers Choice Awards, e as votações foram feitas online pelos leitores. Frisando que a página 10Best.com recebe em média de cinco milhões de leitores por mês, a transportadora considera, em comunicado, que "este prémio é mais um reconhecimento do sucesso da grande aposta que a TAP tem feito na América do Norte" e lembra que "é a companhia europeia que mais rapidamente cresce nos Estados Unidos nos últimos anos". Montreal é o próximo destino da TAP na América do norte Segundo frisa a TAP, a companhia "quadruplicou o número de destinos que serve na América do norte, comparando com 2015, ano em que apenas voava para Newark e Miami, oferecendo hoje em dia um total de 8 destinos: Newark, Miami, Boston, Toronto, Nova Iorque/JFK, Chicago, San Francisco e Washington e prepara-se para abrir mais um: Montreal". A companhia lembra ainda que foram reforçados os voos semanais diretos entre o Porto e Newark, e que em breve haverá um voo direto entre Ponta Delgada e Boston. Considerando o número total de voos por semana, a TAP enfatiza que no espaço de cinco anos quintuplicou a sua operação para a América do norte, uma vez que "no verão de 2015, realizava 16 voos por semana, e no verão de 2020 vai oferecer um total de 832 voos semanais". Em 2019, a companhia transportou no conjunto das rotas da América do norte mais de um milhão de passageiros, um acréscimo de 250 por cento desde 2015.