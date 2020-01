Portugal ganha sete óscares dos hostels em 2020

A Hostelworld já anunciou os “hoscars” para os melhores hostels do mundo em 2020, distinguindo ao todo sete unidades em Portugal.

Replicando o que são os 'óscares' no cinema para o universo dos hostels, a plataforma global de reservas online promove todos os anos os 'hoscars' para premiar as unidades que se distinguem em todo o globo, tendo a edição de 2020 contou com cerca de 1.1 milhões de avaliações dos seus utilizadores, em diversas categorias.

Sete hostels portugueses, todos em Lisboa, foram premiados com 'hoscars' na edição de 2020.

O destaque vai para o Yes Lisbon Hostel, que ganhou o primeiro lugar entre os melhores hostels do mundo de média dimensão, tendo também o Sant Jordi Hostel Lisbon ganho o primeiro lugar como melhor cadeia de hostels.

O hostel We Love F. Tourists, localizado na Baixa de Lisboa, na Rua dos Fanqueiros, arrecadou dois prémios: o 9º lugar no top dos melhores hostels para homens que viajam sózinhos, e o de mais popular hostel de Lisboa. Recorde-se “Best Hostels for Solo Male Travellers” e o “Most Popular” hostel de Lisboa. Recorde-se que o hostel ganhou em 2019 o 'hoscar' de melhor hostel para mulheres que viajam sózinhas.

Na categoria dos melhores hostels do mundo para homens que viajam sózinhos, também foi distinguido outro hostel português, o Yes Lisbon Hostel, ficando em 10º lugar.

O Lisboa Central Hostel foi premiado em 2020 como o terceiro melhor do mundo para mulheres que viajam sózinhas, e o Goodmorning Solo Travellers arrecadou o terceiro lugar na categoria de viajantes sózinhos.