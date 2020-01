Passagem do ano está a encher o alojamento local em Lisboa

A entrada em 2020 está a fazer disparar as reservas de alojamento local em Lisboa. Na semana da passagem do ano, já estão esgotados 84% das casas disponíveis na GuestReady, gestora de propriedades para arrendamentos de curta duração através de plataformas como a Airbnb.

Alfama, Graça, Bairro Alto, Chiado, Baixa, Príncipe Real e Avenida da Liberdade são algumas das zonas mais populares para quem está a reservar casas na Airbnb no objetivo de celebrar a chegada do novo ano.

"Há portugueses a movimentarem-se dentro do país, mas também estrangeiros", segundo avança a GuestReady, destacando que "as razões que trazem os estrangeiros a celebrar a época festiva em Lisboa são tão variadas quanto as suas nacionalidades".

Para a semana da passagem do ano, as reservas de alojamento local em Lisboa estão a evidenciar uma forte procura por parte de turistas de origens diversas, destacando-se italianos, brasileiros e até egípcios.

Mesmo fora dos meses mais fortes, de calor, o país – e a cidade de Lisboa em particular – parece encontrar novas formas de se destacar no roteiro turístico.

“Esta época festiva é uma altura atarefada para nós, especialmente à medida que se aproxima a passagem de ano”, faz notar Vanessa Vizinha, diretora-geral da GuestReady Portugal, enfatizando que a cidade de Lisboa já encontrou "novas formas de se destacar no roteiro turístico mesmo fora dos meses mais fortes, de calor".

“Estamos a assistir a um aumento das reservas por parte de famílias jovens que reservam na Airbnb porque se querem aproximar das suas famílias e amigos ou que, simplesmente, vêem nesta altura de final do ano uma oportunidade para explorar uma cidade nova", refere a responsável, frisando que "Portugal é um ótimo destino, com temperaturas amenas, bem como uma série de eventos para celebrar a época".

A GuestReady entrou em Portugal há cerca de um ano, estando a gerir mais de 200 alojamentos em Lisboa e no Porto. A sua atividade estende-se a França, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Hong Kong.