Está escolhido o melhor aeroporto do mundo — deu Singapura outra vez. Portugueses têm outra preferência

A eDreams, a maior agência de viagens da Europa e uma das maiores do mundo, recolhe anualmente as avaliações feitas pelos passageiros que lhe passam pelas mãos (ou, neste caso, pelo site). Feita a recolha, a agência publica os resultados que anunciam o aeroporto preferido de quem realmente importa — os viajantes. Pelo segundo ano consecutivo, o Changi Airport, Aeroporto principal da Singapura, ficou com o primeiro dos 10 lugares anunciados pela agência.

É um dos maiores na Ásia e destaca-se pelo uso de tecnologia e por um conforto que fará os mais desavisados esquecerem que estão num aeroporto que movimenta milhares de pessoas todos os dias. O Changi foi inaugurado no final de 1981 e recebe voos de mais de 100 companhias aéreas, que levam passageiros a mais de 60 países.

As categorias da avaliação dos passageiros eDreams é simples: lojas, salas de espera, serviços gerais e restauração. No final, a soma divide-se pelas categorias numa classificação ponderada que vai de 0 a 5 pontos, o que significa que o vencedor nem sempre foi o melhor em todas as esferas de avaliação. Por exemplo, Singapura recebeu a melhor pontuação em “serviços gerais” (4,39 pontos), mas perdeu para Zurique na categoria de “lojas do aeroporto” (o aeroporto suíço recebeu uma pontuação de 4,6).

A opinião de 80 mil viajantes levou o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a figurar no lugar 30 da lista. Fez 3,8 pontos e a categoria com melhor classificação foi a de “serviços gerais”.

Singapura em primeiro, Brisbane, na Austrália, em segundo, Zurique, na Suíça, em terceiro — veja abaixo a tabela com o top ten.

eDreams

E os portugueses?

Há que ter em conta que uma boa percentagem dos viajantes portugueses não passa por alguns destes aeroportos (Singapura e Austrália são destinos bastante afastados), mas ainda assim é curioso ver a diferença da lista final para a lista isolada dos portugueses. E, mais do que diferenças, encontrar padrões comuns.

O aeroporto suíço de Zurique é o preferido dos turistas nacionais, com 4,21 pontos de classificação nacional, seguido de um aeroporto no mesmo país, o de Genebra, com 4.20 pontos, e do de Amsterdão, na Holanda, que alcançou 4.15 pontos.

