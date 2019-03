Saiba como dar a volta ao mundo com tudo pago e 1300 euros por mês

Sete pessoas, seis meses, dez países, quatro continentes. Assim pode ser resumida a odisseia pelo mundo, com todas as despesas suportadas e um valor mensal de 1300 euros, tudo para que os participantes usufruam, ao máximo, da experiência proporcionada pelo programa “YourBestLife”, criado por uma start-up portuguesa.

O périplo levará o grupo de aventureiros até à Costa Risca, Perú, África do Sul, Ilha da Reunião, Índia, Butão, Myanmar, Indonésia e Irlanda.

O objetivo é proporcionar aos candidatos, entre os 18 e os 35 anos, uma “abordagem inovadora aos métodos de aprendizagem contemporâneos”, permitindo desenvolver competências em áreas diversificadas, em busca de desenvolvimento pessoal e profissional.

“A base é transmitir um conceito de viagens humanas com experiências genuínas, dando a mais pessoas a oportunidade de viajar e adquirir conhecimentos que resultam do contacto com outras culturas”, explica Guilherme Melo Ribeiro, diretor executivo da “YourBestLife”. “É uma oportunidade de crescimento pessoal com vantagens ao nível profissional, mas também engloba uma abordagem a vários desafios globais com impacto social, transversais a todos os países, para os quais esta geração será essencial”, complementa o responsável pela iniciativa.

