São autênticos hóteis de cinco estrelas voadores. Conheça as cabines de Primeira Classe mais luxuosas do mundo

1- Singapore Airlines

A Singapore Airlines tem, por norma, seis suites duplas na Primeira Classe de cada avião. Cada suite tem uma cama e uma poltrona, um monitor full HD e um guarda-roupa pessoal. Na casa-de-banho de cada suite só não há chuveiro - a comparar com outras companhias. As suites foram desenhadas pela empresa Pierrejean Design Studio e fabricadas pela Zodiac Seats UK.

2- Etihad Airways

Chamam-se “First Apartments". Têm uma cama, mini-bar, televisões de 24 polegadas, guarda-roupa e casa de banho com chuveiro - tal como num verdadeiro hotel. Em cada suite há uma poltrona grande em couro e uma cama de dois metros. Seis dos "First Apartments" são interligados, de forma a que quem viaje acompanhado possa partilhar a suite. As refeições são preparadas por um chef que está a bordo. Também como nos hóteis, há um lobby - onde os passageiros podem descansar e socializar. À chegada, os passageiros da Primeira Classe têm direito, gratuitamente, a um serviço de chauffeur até ao destino.



3- Lufthansa

Na Lufthansa não há camas em suites privadas, mas há poltronas que poderão transformar-se em camas de dois metros. Os assistentes de bordo preparam a cama com um colchão especial e um edredon com temperatura regulável. Também a carta foi preparada ao pormenor - a de vinhos, a Vinothek Discoveries da Lufthansa, foi pensada pelo suíço Markus Del Monego. Para o conforto ser total, a empresa alemã distribui fones com supressão de ruído aos passageiros. Estão disponíveis mais de 100 filmes e 200 canais de televisão.

4- Qatar Airways

A companhia do Qatar também oferece aos passageiros de Primeira Classe poltronas que se transformam em camas. Apesar de não ter suites, cada compartimento oferece a privacidade necessária - tanta que cada passageiro tem direito a um pijama, desenhado pela The White Company.

Todos os voos, na Primeira Classe, começam com um café arábico. Além do menú, pensado por chefs de renome, há um bar a bordo.

É dado a todos os passageiros um kit com meias de descanso e um antifaz para dormir. Além de uns headphones com isolamento de som.

5- Emirates

A Emirates é uma das companhias de aviação do mundo mais conhecidas pelo luxo que proporciona. A Primeira Classe tem cabines fechadas com controlo de temperatura e iluminação, tal como poltronas reclináveis. Os passageiros que escolham viajar em Primeira Classe têm acesso a um shower spa privativo a bordo, além de um lounge com bar. Os pratos a bordo são todos gourmet e até a loiça é especial - é Royal Doulton e os talheres são Robert Welch.

