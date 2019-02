O novo Lexus ES vê no escuro e trava sozinho

Depois de assistirmos à recente apresentação aos jornalistas do novo Lexus ES a primeira ideia que nos vem à cabeça é que se trata de uma opção muito interessante… para quem tenha 60 mil euros para dar por um carro. Se mais de 90% dos automobilistas portugueses nunca se sentarão ao volante deste automóvel, que sentido tem falar no assunto? Apesar de tudo algum, porque muitas das inovações tecnológicas aqui incluídas chegarão, mais cedo que tarde, aos carros de todos os dias.

Na 7ª geração deste modelo da marca de topo do grupo Toyota são aplicados dois tipos de inovações: no que respeita à motorização e naquilo que tem a ver com as ajudas electrónicas à condução.

A motorização beneficia da experiência do construtor nipónico nas mecânicas híbridas, isto é naqueles que associam um motor térmico e um motor eléctrico tendo em vista a redução das emissões poluentes e dos gases de estufa. Tal como no Toyota RAV4 (e proximamente no Corolla) recorre-se a um motor a gasolina de cilindrada intermédia (neste caso 2,5 litros), acoplado a um conjunto motor-gerador eléctrico (incluindo uma bateria de hidretos metálicos de níquel), debitando em conjunto 218 cavalos.

Mais eficiência térmica

Que tem isto de novo? Por um lado, uma eficiência térmica já não muito distante da dos motores diesel (41%). E, por outro, uma maior capacidade para circular em modo puramente eléctrico, designadamente a velocidades mais altas (o que tem óbvia incidência no consumo de combustível). Ao volante, num teste bastante curto entre Cascais, Lagoa Azul e Autódromo do Estoril, ficou a sensação de uma resposta muito suave e consumos da ordem dos sete litros aos cem (a comprovar num teste de maior fôlego).

Tudo isto é potenciado por alguma redução de peso relativamente à versão anterior (menos 62 kg), pelo refinamento da suspensão (as válvulas de baixa velocidade nos amortecedores aumentam a precisão da direcção) e pela minimização do ruído aerodinâmico (as próprias jantes têm um entalhe projectado especificamente para esse fim), bem como pelo recurso a materiais interiores de isolamento que houve o cuidado de tornar também à prova de fogo. Só assim se pode tirar plenamente partido da instalação sonora Mark Levinson com 17 colunas e 1800 W de potência.

Quase autónomo

Quanto a ajudas electrónicas, uma série de soluções põe o Lexus ES na antecâmara da condução autónoma. É o caso da travagem automática nocturna em caso de detecção de peões, igualmente operacional nas manobras de estacionamento e marcha atrás. E também do cruise control adaptativo, capaz de manter o veículo na faixa de rodagem (seguindo as linhas desenhadas no pavimento mesmo que pouco perceptíveis) e mantendo constante a distância ao veículo da frente.

Por fim mas não menos úteis, a projecção virtual de informações (velocidade instantânea, sinais de trânsito, etc) na face interna do pára-brisas (head-up display) e os máximos inteligentes que gerem o feixe proveniente das lâmpadas LED de forma a maximizar a visibilidade sem encandear o próximo.

Em resumo, um carro de tracção dianteira mas cujo equilíbrio foi estudado para tornar o comportamento tanto quanto possível neutro. E também mais espaçoso, graças a uma maior distância entre eixos, tendo ficado praticamente com cinco metros de comprimento.

Os bancos foram alvo de uma atenção especial, ao ponto de terem demorado três anos a serem desenvolvidos. “E não é por os japoneses serem lentos a trabalhar”, como sublinhou um responsável português da marca.

Encerremos, voltando a falar de preços: de € 61318 a € 77321 consoante as versões.

