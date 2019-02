Vietname: nove factos pouco conhecidos sobre um os países mais visitados na Ásia

1- A comida mais famosa do Vietname é o pho - uma espécie de macarrão de arroz - e é comida ao almoço, jantar e até ao pequeno almoço.

Matthew Hamilton

2- Cerca de 85% dos vietnamitas identificam-se com o budismo, porém não o praticam regularmente. Apesar disso, tradicionalmente têm altares em casa em homenagem aos antepassados. O budismo mahayana, o taoísmo e o confucionismo também estão presentes na cultura nacional.

Frank McKenna

3- Desde a guerra do Vietname (1955-1977) que se gerou confusão entre os termos vietnamita e vietcongue. Quem nasce no Vietname é, efetivamente, vietnamita. Os vietcongues eram os membros da Frente Nacional de Libertação do Vietname, organização que lutou contra o Vietname do Sul e Estados Unidos da América, na Guerra do Vietname.

Jack Young

4- Os vietnamitas usam o calendário gregoriano no dia a dia, mas adotam o chinês para certas festividades. Também eles celebram o o ano novo chinês, entre janeiro e fevereiro, com vários eventos.

Oliver Needham

5- É no Vietname que se localiza a cidade mais antiga do Sudeste Asiático: Hanói. É a segunda maior cidade do Vietname, a seguir a Ho Chi Minh. Tem atualmente 1565 anos (foi fundado em 454 a.C). Entre 1010 e 1802 serviu como centro político do país. Tornou-se a capital do país em 1946.

Luu Quang Minh

6- O Vietname é o segundo maior produtor de café do mundo, a seguir ao Brasil, e uma das maiores iguarias do país é precisamente café com ovo. O café com ovo surgiu nos anos 40 na cidade de Hánoi. É preparado com café, leite condensado e ovo.

Ca Phe Trung

7- O Vietname tem as maiores dunas de areia do Sudeste Asiático. As Dunas de Areia Branca, localmente conhecidas como Bau Trang ou "Lago Branco". Estão constantemente a mudar de padrão, por causa do vento - para observar este fenómeno, o melhor local são as Dunas de Areia Vermelha (Red Sand Dunes).

8- Grande parte dos vietnamitas (cerca de 40%) têm o apelido Nguyen. A origem deste nome é desconhecida, mas suspeita-se que começou durante o controlo chinês, época em que os súbditos adquiriam o nome do governador como forma de mostrar a sua lealdade. A última dinastia no país foi, precisamente, a Nguyen, que governou até 1945.

Matthew Nolan

9- A cerca de 165 Km de Hanói encontramos a Halong Bay, uma das sete novas maravilhas da natureza do mundo, património da UNESCO desde 1994. Tem cerca de 1600 ilhas.

Fré Sonneveld

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram