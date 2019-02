Portugal vai ter a “maior ponte pedonal suspensa do mundo”

É no município de Arouca que está a nascer a "maior ponte pedonal suspensa do mundo" e a construção vai custar cerca de 1,8 milhões de euros. A estrutura, que conta com financiamento no âmbito do PROVERE — Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos, terá 516 metros de vão sobre o rio Paiva, a uma altura de 175 metros do solo.

Considerada por Margarida Belém, presidente da Câmara de Arouca, "uma infraestrutura turística essencial para reforçar a atratividade do município", a ponte é inspirada nas pontes incas que atravessavam os vales mais profundos das montanhas dos Andes e vai integrar a rede de vias pedestres já existentes no concelho.

Localizada junto ao geossítio da Cascata das Aguieiras e nas imediações da escarpa conhecida como a Garganta do Paiva, a ponte deverá ficar concluída ainda em 2019 e apresentar-se-á com o tabuleiro em gradil, com uma largura útil de 1,20 metros.

Uma vez aberta ao público, será de utilização paga, devendo o respetivo preço apresentar-se em duas modalidades diferentes, consoante o visitante deseje conhecer apenas a ponte ou percorrê-la como parte integrante dos Passadiços do Paiva.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.