Uma estadia de três meses com tudo pago numa vila italiana? O concurso está aberto

Dificilmente a água passa duas vezes na mesma fonte. É importante por isso estar pronto para a beber. O “Italian Sabbatical”, que poderia ser traduzido livremente como “ano sabático à italiana”, é um programa que vai levar quatro pessoas a passar três meses numa pequena vila italiana chamada Grottole. Com tudo pago.

“Cidadãos temporários”

A ideia é do AirBnB, empresa que tem estado nas bocas de Portugal pelos efeitos no turismo, nalguns casos nefastos, mas que aqui se querem transformadores no bom sentido. Grottole é Património Mundial da UNESCO e lida com problemas de desertificação - a vila é pequena, mas tem apenas 300 moradores, e o dobro de casas vazias. O programa visa, precisamente, ocupar essas casas e dar a Grottole algum dinamismo, partindo da criação do conceito de “cidadãos temporários”.

No primeiro mês, os voluntários farão uma espécie de imersão na cultura local, participando em cursos de língua italiana e aprendendo a usar os produtos locais na cozinha. Pelo meio, terão tempo para conhecer os locais históricos da vila, na região da Puglia, sul da bota, entre os quais um castelo do século X e uma igreja de 1500. Já adaptados, os participantes dedicarão os dois meses seguintes a receber e partilhar experiências com hóspedes da organização sem fins lucrativos Wonder Grottole, criada com o objetivo de repovoar o centro histórico da vila. Diga-se que a uma distância de cerca de 30 quilómetros fica Matera, Capital Europeia da Cultura em 2019 e uma das cidades mais visitadas do sul de Itália.

O AirBnB compromete-se a cobrir as despesas de viagem dos voluntários - ida e volta até à vila -, bem como um apoio mensal de 900 euros. Os interessados devem inscrever-se AQUI e a lista de finalistas será anunciada a 29 de março de 2019.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.