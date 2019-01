China limita número de alpinistas autorizados a escalar Evereste

A China vai reduzir, este ano, em um terço, o número de alpinistas que autoriza a escalar o Monte Evereste, a partir do norte, como parte dos planos para limpar a montanha mais alta do mundo.

O número total de alpinistas que tentam alcançar o topo do Evereste, a 8850 metros de altitude, a partir do norte, serão limitados a menos de 300, e a temporada de escalada será restringida à primavera, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Os esforços de limpeza incluirão a recuperação dos corpos de alpinistas que morreram a mais de 8000 metros de altitude, detalha a agência.

O Evereste divide-se entre a China e o Nepal.

A China montou estações para classificar, reciclar e recolher lixo da montanha, que inclui latas, sacos plásticos, equipamentos de cozinha, tendas e tanques de oxigénio.

Do lado nepalês, os organizadores de expedições de montanhistas começaram a enviar sacos de lixo com os alpinistas, que durante a temporada de escalada coletam o lixo, que é depois transportado por helicóptero.

Vários alpinistas morrem todos os anos a tentar escalar o Evereste, sobretudo na "zona de morte", acima de 8000 metros de altitude, onde o nível de oxigénio é insuficiente para alimentar o corpo humano.

Em 2017, quase 700 pessoas chegaram ao topo do Evereste, incluindo 202 do lado norte, de acordo com a organização sem fins lucrativos Himalayan Database.

No mesmo ano, seis pessoas morreram na montanha.

