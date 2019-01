Há mais um prémio de turismo para Portugal. O melhor resort hotel da Europa (também) é português

O Six Senses Douro Valley, localizado numa quinta do século XIX, com vista privilegiada para o Rio Douro, foi distinguido com o prémio “Best European Resort Hotel”, atribuído pelo guia Gallivanter.

D.R.

O co-fundador da publicação britânica promotora deste galardão refere que a disputa foi "muito renhida", encarando sem espanto a obtenção do primeiro lugar por parte do Six Senses Douro Valley. "Não me surpreende, tendo em conta os fabulosos e-mails que recebi de muitos leitores do Gallivanter", complementa Lyn Middlehurst.

Mais "surpreendidos e honnrados" estão os responsáveis do Six Senses Douro Valley, como admite o diretor-geral Nicholas Yarnell, que realça igualmente as dez novas salas e suites, prontas, segundo diz, em junho deste ano. "Vão melhorar a experiência dos nossos hóspedes e o nosso compromisso com a sustentabilidade e o bem-estar, bem como a nossa paixão pelo serviço intuitivo e evolução contínua através da inovação focada no hóspede", assegura Yarnell.