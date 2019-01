Estes são os 20 lugares mais românticos da Europa para um pedido de casamento. Cinco ficam em Portugal

A European Best Destinations, organização responsável por promover a cultura e o turismo na Europa, divulgou os 20 melhores lugares para fazer um pedido de casamento. Vila Nova de Gaia aparece em segundo lugar, com a Capela do Senhor da Pedra. O site destaca ainda o Bom Jesus do Monte, em Braga. Já em Lisboa, surge o Palácio da Pena, em Sintra e o Castelo de São Jorge. E a Madeira não fica de fora. O Jardim Tropical Monte Palace entra para a lista como um dos melhores sítios para propor.

As sugestões passam ainda por outros diversos países como Espanha, Áustria, Croácia, Reino Unido, República Checa, Itália, Escócia, Eslovénia, França, Alemanha e Grécia.

