Estas são as companhias aéreas mais seguras do mundo. Onze voam em Portugal

Na hora de comprar uma passagem aérea, o preço da viagem e o conforto do serviço são as prioridades para muitos viajantes. Mas já alguma vez pensou se a companhia aérea que escolheu é a mais segura?

O site Airline Ratings analisou 405 companhias aéreas de 232 países e elegeu as 20 companhias aéreas mais seguras de todo o mundo. Entre as escolhidas, nove operam em Portugal. É o caso da American Airlines, British Airways, Emirates, KML, Lufthansa, Finnair, Qatar Airways e Swiss.

As 20 melhores companhias aéreas do mundo (por ordem alfabética):

Air New Zealand Alaska Airlines All Nippon Airways American Airlines Austrian Airlines British Airways Cathay Pacific Airways Emirates EVA Air Finnair Hawaiian Airlines KLM Lufthansa Qantas Qatar Scandinavian Airline System (SAS) Singapore Airlines Swiss United Airlines Grupo Virgin (Atlântico e Austrália)

Em comum, todas as companhias obtiveram sete estrelas (a classificação máxima) na avaliação de segurança. Como critérios foram consideradas auditorias de órgãos governamentais e do sector da aviação, o registo de acidentes aéreos e incidentes graves, as "iniciativas de segurança líderes no sector" e a idade da frota. "As 20 companhias aéreas mais seguras são todas operadoras excepcionais e a referência em excelência quando se trata de segurança e confiabilidade", explicou o editor chefe do site, Geoffrey Thomas à CNN.

O grande destaque foi novamente para a Qantas, a maior companhia aérea da Austrália. Com quase cem anos de vida, foi considerada novamente a companhia aérea mais segura do mundo, depois de ter conquistado o título entre 2014 e 2017 e ter partilhado os louros em 2018. "A Qantas foi a clara vencedora dada a sua liderança na inovação em segurança", destacou Thomas.

Ausente da lista deste ano ficaram a Royal Jordanian Airlines, a Japan Airlines e a Etihad. Segundo o editor, a companhia japonesa viu a sua classificação reduzida depois de um dos seus pilotos ter sido apanhado bêbedo quando se preparava para descolar do aeroporto de Heathrow, em Londres. Já a Etihad foi afastada da lista devido aos "prejuízos significativos". Em contrapartida, as norte-americanas American e United, a Qatar e a Austrian Airlines entraram para o top 20.

Apesar de não integrarem a lista, as companhias portuguesas também estão classificadas no site. A TAP alcançou sete estrelas na avaliação de segurança e seis estrelas na qualidade. Esta segunda avaliação segue critérios como o espaço dos assentos, o entretenimento a bordo, as refeições, a informação disponível no site e as refeições. Já a SATA Air Açores apenas está avaliada na segurança, tendo obtido sete estrelas.

A Airline Ratings disponibilizou também a lista das companhias de baixo custo mais seguras. Das dez destacadas, três -- a Flybe, a Vueling e a Wizz -- operam em Portugal. Enquanto todas as companhias que integram a lista obtiveram sete estrelas em segurança, a Ryanair obteve apenas quatro e a Easy Jet cinco.

As 10 melhores companhias aéreas de baixo custo (por ordem alfabética):

Flybe Frontier HK Express Jetblue Jetstar Austrália / Ásia Thomas Cook Volaris Vueling Westjet Wizz

No geral, as companhias pior classificadas (com apenas uma ou duas estrelas) foram a Ariana Afghan Airlines, a Bluewing Airlines, a Kam Air e a Trigana Air Service.

O site Airline Ratings foi fundado em 2013 e dedica-se à análise da segurança e qualidade dos serviços prestados pelas companhias aéreas. O site permite aos viajantes darem a sua opinião e fornece opiniões da equipa premiada de editores, tendo-se tornado numa referência no sector.

