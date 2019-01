A ponte para umas férias longas: saiba como potenciar os dias de descanso

Férias é sempre sinónimo de uns dias bem passados, sem o stresse do trabalho e o cansaço enfadonho da rotina. Quer seja uma semana relaxada numa praia soalheira ou no campo, longe de tudo, uns dias radicais na neve ou um calmo fim de semana prolongado em casa, as férias são sempre importantes para repor energias e depois voltar ao trabalho com mais motivação.

Com 2018 a chegar ao fim, é tempo de começar a pensar na marcação das férias para o próximo ano. Isto porque o calendário não engana e os feriados e as pontes de 2019 vão permitir transformar os 22 dias úteis de férias em muitos mais dias de descanso.

Na sua totalidade, são 13 o número de feriados nacionais, sendo que quatro calham ao fim de semana. Assim pode dizer adeus ao Domingo de Páscoa (21 de abril), ao Dia da Implantação da República (5 de outubro), ao Dia da Restauração da Independência (1 de dezembro) e ao Dia da Imaculada Conceição (8 de dezembro).

Mas nem tudo são más notícias. Vai poder aproveitar dois feriados a meio da semana — o Dia do Trabalhador (1 de maio) e o Natal calham a uma quarta-feira — e há ainda três fins de semana prolongados. Aqui pode contar com a Sexta-Feira Santa (19 de abril), o Dia de Portugal (10 de junho) e o Dia de Todos os Santos (1 de novembro).

DATAS A NÃO ESQUECER 19 de abril, Sexta-Feira Santa 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (segunda-feira) 13 de junho, Dia de Santo António (quinta-feira, feriado municipal em Lisboa) 1 de novembro, Dia de Todos os Santos (sexta-feira)

Na hora de marcar as férias, os dias mais importantes são, claro, as pontes. Em 2019 há quatro feriados que calham a terças e a quintas-feiras, proporcionando estas miniférias. A primeira oportunidade é logo no Dia de Ano Novo. Caso já não vá a tempo de aproveitar estes dias, pode marcar na agenda o 25 de abril e os feriados religiosos de 20 de junho (Corpo de Deus) e de 15 de agosto (Assunção de Nossa Senhora).

No mês de junho, os lisboetas podem ainda aproveitar para fazer mais uma ponte. É que o dia 13, Dia de Santo António, calha numa quinta-feira, constituindo uma oportunidade para gozar mais um período de lazer. Falando em feriados municipais, note-se que, a 29 do mesmo mês, o São Pedro acontece a um sábado. Já o São João, no Porto, no dia 24, é a uma segunda-feira. No fim sobram 252 dias úteis em 2019, um ano que vai ter tantos dias de trabalho como 2018.

NÓS E A EUROPA

O número de feriados em Portugal está a meio da tabela europeia. De acordo com o site australiano “Public Holidays”, dos países que fazem parte da União Europeia há nove que têm um número de feriados superior ao de Portugal. A Bulgária lidera a lista com 16 feriados. Seguem-se a Lituânia, o Chipre, a Roménia, a Eslovénia e a Eslováquia, com 15. No fundo da tabela surge o Reino Unido, com apenas seis feriados, e a Alemanha e a Irlanda, ambos com nove.

Já no que toca ao número de dias de férias, Portugal surge mais perto do fim da lista. Com menos dias estão apenas a Bélgica (20) e a Irlanda (20). Isolados na liderança surgem os franceses, que desfrutam em média de 32 dias de férias por ano. Segue-se a Eslovénia (29) e o Luxemburgo (28). Por lei, o mínimo de dias de férias na União Europeia é de 20.

Quando se fala em feriados, a questão da produtividade vem sempre por arrasto. Será que os feriados são maus para a produtividade dos trabalhadores? Ana Ruivo, gestora da Team 24, uma consultora de recursos humanos especializada na promoção do bem-estar e da saúde mental no local de trabalho, garante que não. “A produtividade de um trabalhador aumenta exponencialmente quando este se sente bem física e psicologicamente, o que nos faz inferir que, ao nível organizacional, o descanso físico e psicológico provocado pelos feriados e pontes aumenta os níveis de satisfação e de motivação dos colaboradores e, consequentemente, aumenta os níveis de produtividade.” E vai mais longe: “Os feriados e pontes devem ser entendidos como um benefício/incentivo dado ao trabalhador, que aumenta o seu bem-estar e consequentemente o torna mais motivado e produtivo.”

Esta conclusão, de que trabalhar mais não é necessariamente sinónimo de produtividade, é suportada estatisticamente. Segundo o Pordata, os países europeus onde, em média, mais horas se trabalha por semana são a Polónia (39) e a Grécia (38,8). No entanto, estes não são os países onde mais se produz por hora. Na Polónia, cada hora trabalhada resulta em média em €14,10 e na Grécia em €21,40. Em contrapartida, a Alemanha, o país onde menos horas se trabalha semanalmente (apenas 26,1), a produtividade do trabalho por hora trabalhada é de €54,60. O país onde a hora trabalhada mais rende é o Luxemburgo (€84,20), onde se cumprem apenas 29,2 horas por semana. Em Portugal trabalha-se em média 35,8 horas por semana e a produtividade por hora trabalhada é de €21,80.

Assim, para as empresas, os feriados podem ser benéficos. “Empresas bem estruturadas e adaptadas às necessidades da vida atual não devem sofrer défices no seu funcionamento pelo facto de os trabalhadores interromperem as suas funções nas férias e feriados. Isso não é suposto acontecer”, explica Ana Ruivo.

Por outro lado, os feriados podem ser muito benéficos para alguns sectores da economia, como o turismo, hotelaria e restauração. Segundo Joaquim Ribeiro, vice-presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), os feriados “refletem taxas de ocupação na hotelaria e restauração bastante elevadas”. “É inegável para qualquer operador turístico a enorme diferença nestes dias em relação aos dias normais de semana. Para o sector da hotelaria e restauração, os feriados são classificados como época alta — não há nenhum operador, quer no litoral quer no interior, que não os considerem nas suas tarifas e nos seus programas”, explica.

E A MELHOR FORMA É...

“Viagens maiores são excelentes, mas até uma pausa rápida pode melhorar significativamente a qualidade de vida.” Esta foi uma das conclusões do relatório anual da Expedia, uma empresa de viagens norte-americana, que todos os anos elabora um estudo sobre a privação de férias em trabalhadores de vários países.

Quando for para marcar as férias, Ana Ruivo recomenda que se tente repartir os dias de descanso por todo o ano. “Os trabalhadores devem olhar para o seu mapa de férias e perceber qual é o período mais longo sem descanso e a partir daí escolher a data indicada para estas ‘miniférias’.” Também a sazonalidade deve ser um fator a considerar, sendo que os “meses frios, cinzentos e chuvosos” são “uma boa aposta”. E, claro, aproveite as pontes para maximizar os dias de descanso gastando o mínimo de dias de férias.