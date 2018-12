Farol Hotel: O luxo sobre a água

A “vista mar” é uma das regalias mais valorizadas na hora de escolher um hotel. Muitas vezes, no entanto, a vista apregoada nos sites ou nas brochuras resume-se, na realidade, a uma nesga de azul perdida no fundo do olhar. Não é o caso do Farol Hotel. Erguido nas falésias de Cascais, na estrada que vai dar à imponente Boca do Inferno, a antiga mansão do século XIX convertida em 2007 num hotel de cinco estrelas está literalmente em cima do Atlântico. O mar está em toda a parte. Tão perto que há quartos que mais parecem camarotes de um cruzeiro perdido no meio do oceano.

A entrada diz tudo. O átrio dá acesso ao elegante bar do hotel onde uma enorme janela de vidro funciona como uma montra para o mar. Como uma onda, o azul intenso do Atlântico irrompe pela sala, contrastando com os tons preto e branco que marcam a decoração do espaço. E é também a água do mar que enche a piscina que se estende sobre as rochas.

O mar é mesmo o maior privilégio do Farol Hotel. Localizado num edifício centenário, outrora pertença dos Condes de Cabral, o hotel não tem (por enquanto) um spa ou um ginásio, nem quartos particularmente grandes ou opulentos. Mas a proximidade do oceano, e a forma como é integrado no espaço, como um elemento estrutural da decoração, é verdadeiramente um luxo.

Distinguido este ano na primeira edição do Prémio Portugal Cinco Estrelas como vencedor na categoria Design Hotel, o Farol conta com 33 quartos, dez dos quais decorados por alguns dos mais conceituados estilistas nacionais. Nomes como Ana Salazar, José António Tenente, Miguel Vieira, Augustos, João Rôlo ou Manuel Alves e José Manuel Gonçalves “vestiram” os alojamentos ao estilo de cada um. Do minimalismo chic da dupla Alves e Gonçalves, onde impera o branco e toda a parede da cabeceira da cama é almofadada em capitoné, ao excesso irreverente de João Rôlo, que apostou no cabedal e carregou no contraste preto e vermelho.

Mais uma vez, o mar é o elemento comum. Está presente em todos, mas em nenhum é tão arrebatador como no quarto que conta com a assinatura Ana Salazar, suspenso sobre a falésia e com uma vista de 180 graus sobre o oceano. Com paredes de vidro quase a toda a volta, quem se recosta na cama nada mais vê além do céu e do Atlântico. Como num veleiro, adormece-se ao som das ondas e acorda-se com as gaivotas.

Trabalhando sobretudo no segmento de luxo, a atenção personalizada a cada hóspede é outra das marcas do atendimento. É para isso que trabalham diariamente no hotel 70 pessoas – mais do que duas por quarto. Concretizar os desejos dos clientes, dos mais simples aos mais extravagantes, é a prioridade.

A ampliação prevista para 2019 ajudará a fazê-lo. No edifício ao lado da histórica mansão e onde durante anos funcionou o Coconuts, a emblemática discoteca de Cascais, vão nascer mais três quartos deluxe e duas suites, além de um ginásio e de um spa. Será mais luxo sobre a água.

