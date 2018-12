Por estes rios acima

Depois de ter feito os Guias do Expresso e de ter dado mil e uma voltas de jipe ao país, posso gabar-me de o conhecer razoavelmente. Isso faz com que muitas vezes os amigos me liguem ao fim-de-semana a perguntar o que hão-de ver ou onde hão-de ir comer em Montalegre, Reguengos ou no Fundão. Mas há, pelo menos, três amigos que me batem aos pontos: o António Catarino da TSF no que respeita a tascos, o Orlando Romana do ACP Motorsport no que respeita a percursos fora de estrada e o Alexandre Correia, fundador da revista Todo-o-Terreno, na combinação de ambas as coisas.

Correia, nascido em Lisboa em 1964, iniciou-se no semanário “Sete” em 1979 e de então para cá acompanhou sucessivas edições do Paris-Dakar e do Camel Trophy, tendo cruzado desertos lendários como o Sahara ou o Atacama. É, desde 1992, editor da Revista Todo-o-Terreno.

Foi justamente o saber acumulado de décadas de viagens longe do asfalto pelos cantos mais recônditos do país que Alexandre Correia verteu para uma colecção de livros de viagem com percursos TT que já vai no segundo volume e, tudo indica, não ficará por aqui.

Rotas para fazer de SUV

A diferença para trabalhos anteriores, como a famosa Volta a Portugal publicada em fascículos na referida revista Todo-o-Terreno, tem a ver com os novos tempos: estes percursos, tirando uma ou outra passagem devidamente assinalada e com alternativa, são sempre realizáveis com SUV, mesmo não 4x4. Trata-se das Rotas Todo Terreno Dacia Duster Grandes Rios de Portugal.

Para já há dois volumes publicados, um referente ao Tejo Internacional entre Valência de Alcântara e Vila Velha de Ródão e o outro ao Guadiana, de Elvas a Monsaraz.

Chova ou faça sol

Como refere o autor, “o que estes livros oferecem de verdadeiramente exclusivo são itinerários todo-o-terreno, apresentado sob a forma de road-books inéditos que descrevem, com o rigor de cada cruzamento, de cada mudança de direcção, os percursos por fora da estrada que convidam a explorar os recantos mais escondidos destas rotas.” E acrescenta que estes caminhos fora da estrada “foram exaustivamente testados através de inúmeras visitas nos últimos dois anos, que permitiram concluir que são transitáveis durante todo o ano, mesmo sob condições atmosféricas adversas”.

Publicados pela Evasão Edições e Publicações, num formato compacto, pensado para ser folheado a bordo de um automóvel ou SUV ao colo do “navegador”, estes guias são impressos em papel couché de grande resistência, com capa cartonada. Custam 15,00 euros e podem ser encomendados enviando uma mensagem para info@revistatt.pt.

